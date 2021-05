Raditya Dika Berbagi Tips Punya Duit Rp 100 Juta di Usia 25 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Komika Raditya Dika berbagi tips supaya bisa punya uang Rp 100 juta di usia 25 tahun. Kiat ini dibagiannya saat ada yang bertanya tentang apa pencapaian seorang Raditya Dika di usia 25 tahun.

Alih-alih menjawab apa yang telah diraih, Raditya Dika menyampikan kalkulasi untuk mendapatkan uang sebanyak itu. "Apa yang gue achieve di umur 25 tahun enggak penting. Tapi yang bisa gue share bagaaimana perhitungan untuk mencapai Rp 100 juta di umur tersebut. Realistis apa enggak, kira-kira sendiri," tulis Raditya di Instagram pada Senin, 10 Mei 2021.

Respons Raditya Dika ini sekaligus menanggapi percakapan yang ramai diperbincangkan warganet di jagat Twitter beberapa hari lalu. Menurut pria 36 tahun ini, ada berbagai cara untuk mendapatkan uang Rp 100 juta di umur 25 tahun. Salah satunya dengan berinvestasi sejak remaja.

"Investasi Rp 1.390.000 per bulan dari umur 20 tahun di instrumen yang menghasilkan expected return 7 persen per tahun seperti reksadana pendapatan tetap. (Bandingkan kalau cuma nabung biasa, butuh nabung Rp 1.670.000 per bulan)," tulis Raditya Dika.

Dia menyarankan anak-anak muda melakukan dua cara supaya punya duit banyak. Pertama, meningkatkan pendapatan dan mencari uang sebanyak-banyaknya. Kedua, meminimalisir pengeluaran dengan mengubah gaya hidup.

"Cari cara untuk meningkatkan penghasilan (biar lebih banyak yang bisa diinvestasikan)," kata Raditya Dika. Caranya, dia melanjutkan, memperbanyak aliran pemasukan, mencari cara menukar keahlian dengan uang, dan lainnya. Kemudian mengurangi pengeluaran dengan menahan keinginan, terutama soal gaya hidup.

Setelah berbagi tips tersebut, Raditya balik bertanya kepada netizen, apakah sarannya tadi realistis atau tidak untuk diterapkan dalam kehidupan mereka. Bagi Radit, tak masalah jika di usia 25 tahun belum punya duit sebanyak itu.

"Jangan berkecil hati dengan pencapaian orang lain," tulisnya. "Enggak semua orang hidup dari standar yang sama. Masing-masing punya waktu sendiri. Sabar dan terus bekerja dengan cerdas (enggak melulu harus keras)," tulisnya.

Raditya Dika berpesan kepada anak muda untuk terus mengasah kemampuan mereka dan mempersiapkan diri terhadap peluang yang akan datang. "Fokus membuka pintu kesempatan. Fokus meningkatkan skill agar ketika kesempatan itu datang, kita udah siap. Karena keberuntungan adalah persiapan yang bertemu dengan kesempatan," tulisnya.

