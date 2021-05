Naif Bubar, Berikut Daftar Lagu Populernya: Ada Hasil Iseng ke Glenn Fredly

TEMPO.CO, Jakarta - Band Naif resmi bubar. Terbentuk pada 1995 di Jakarta, grup yang beranggotakan David (vokal), Jarwo (gitar), Emil (bass), dan Pepeng (drum), ini bubar setelah 25 tahun berkarya.

Dalam vlog yang tayang di Youtube pada Senin, 10 Mei 2021, David menyatakan, sejatinya usulan pembubaran band Naif sudah ada saat ulang tahun ke-25 pada Oktober 2020. Pandemi Covid-19 menjadi alasan perpisahan.

Kendati bubar, karya-karya Naif selama di dunia hiburan Tanah Air masih bisa dinikmati. Berikut daftar lagu populer Naif dari masa ke masa:

1. Mobil Balap (1998)

Mobil Balap merupakan single pertama Naif saat terjun di dunia industri musik Indonesia. Lagu ciptaan Pepeng dan David ini termasuk dalam album perdana mereka yang namanya sama dengan grup band, Naif. Video klip Mobil Balap disutradarai oleh Dimas Jayadiningrat dan berhasil membuat Naif dijuluki sebagai pengusung retro. Lagu Mobil Balap masuk dalam 150 Lagu Indonesia Terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Indonesia.

2. Piknik '72 (1998)

Masih di album yang sama, lagu Piknik'72 merupakan single kedua dari album debutnya, Naif yang dinobatkan sebagai salah satu dari 150 Album Indonesia Terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Indonesia dengan menempati peringkat ke-22. Lagu ini diciptakan oleh Pepeng, Emil, dan David.

Vokalis Grup Band Naif, David Bayu Danangjaya alias David Naif

3. Posesif (2000)

Lagu ciptaan Pepeng ini merupakan lagu andalan di album kedua Naif yang berjudul Jangan Terlalu Naif. Sama seperti single di album sebelumnya, pada 2009 Posesif masuk dalam daftar 150 Lagu Indonesia Terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Indonesia dengan genre Alternative rock.

4. Aku Rela (2002)

Lagu Aku Rela masuk ke dalam album ketiga Naif yang berjudul Titik Cerah. Lagu ini menjadi salah satu lagu andalan pada album ketiga mereka.

5. Curi-curi Pandang (2002)

Sama seperti lagu sebelumnya, Curi-curi Pandang termasuk dalam album Titik Cerah sekaligus menjadi lagu andalan.

6. Air dan Api (2005)

Lagu Air dan Api termasuk dalam album The Best Of (Naif). Air dan Api merupakan lagu ciptaan Emil. Belum lama ini, dalam wawancara di kanal YouTube medcom id, Emil mengatakan kalau tembang Air dan Api adalah hasil keisengannya terhadap lagu milik Glenn Fredly yang berjudul Januari. Emil ingin membuat nada pada lagu tersebut lebih ceria sehingga terciptalah Air dan Api.

7. Benci untuk Mencinta (2005)

Benci untuk Mencinta menjadi salah satu dari 12 lagu di album keempat Naif yang berjudul Retropolis. Lagu ini diciptakan oleh David, Jarwo, Pepeng, dan Emil.

8. Karena Kamu Cuma Satu (2011)

Lagu Karena Kamu Cuma Satu merupakan single pertama Naif dari album keenam yang berjudul Planet Cinta. Album tersebut berisi 12 lagu dengan lagu utamanya Karena Kamu Cuma Satu. Lagu ini merupakan lagu ciptaan Emil berdasarkan pengalaman pribadinya.

