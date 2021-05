Di Iranian Film Festival, Sutradara Peraih Oscar Ungkap Alasannya Buat Film Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Iranian Film Festival yang digelar secara daring di Klik Film, menghadirkan sutradara peraih Piala Oscar asal Iran, Majid Majidi. Ia memang hadir di pembukaan Iranian Film Festival, sejak 5 sampai 20 Mei 2021. Salah satu filmnya yang berjudul Sun Children, yang masuk dalam daftar nominasi Oscar 2021 menjadi film pembuka di event ini.

Majid Majidi merasa senang Iranian Film Festival digelar Klik Film yang berasal dari Indonesia. Ia merasakan Indonesia dan Iran memiliki kesamaan. “Indonesia itu salah satu negara yang sangat saya suka dan mirip dengan Iran yang mayoritas penduduknya muslim dan saya ingin mengucapkan selamat beribadah puasa kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujar sutradara kelahiran 17 April 1959 ini.

Selain Sun Children, Majid membesut film Children Of Heaven yang memenangkan Academy Award 1998 untuk kategori Film Asing Terbaik dan The Song Of Sparrows. Ia Majid memandang anak-anak di sebuah negara bisa membangun masa depan yang baik bagi bangsa tersebut.

"Anak-anak adalah harta yang penting sekali bagi kita karenanya saya membuat film yang ada hubungannya dengan anak-anak agar bisa fokus mengangkat persoalan tersebut di satu negara, tidak hanya di negara saya saja tapi juga di seluruh dunia," ujarnya. Saat ini, kata dia, ada 150 juta anak anak di seluruh dunia yang dimanfaatkan untuk bekerja keras.

Menurut Majid, semua filmnya selalu memperlihatkan ada harapan, keinginan, karakter berusaha dan tak mau berhenti sampai mencapai tujuannya, yakni kebersihan dan kejujuran hati anak-anak. Di film Sun Children, para pemainnya adalah anak-anak yang mengalami kesulitan hidup, misalnya tinggal di perempatan jalan. "Penting sekali untuk seluruh dunia bisa melihat pesan ini, kejujuran dan kebersihan hati,” ucapnya.

Dialog seru yang dimoderatori Riri Riza iniberlangsung lebih dari 1 jam ini. Dialog ini bisa disaksikan di Iranian Film Festival di Klik Film yang menyajikan 25 film terbaik Iran.

