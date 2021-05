Klaim Ditawari Peran Aldebaran Ikatan Cinta, Rizky Billar Dinilai Tak Sadar Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Rizky Billar mengaku pernah mendapat tawaran untuk memerankan karakter Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Dalam video yang viral, Billar mengatakan karakter Aldebaran seharusnya diperankan olehnya bukan Arya Saloka.

"Jadi ketika gue teleponan sama salah satu petinggi PH yang memproduksi sinetron ini. Gue ngobrol-ngobrol terus ngucapin selamat kan. Selamat yah rating satu," kata Billar dalam video yang diunggah di kanal Youtubenya, 25 April 2021.

Billar tidak jadi memerankan Aldebaran karena jadwalnya yang tidak pas. Saat itu Billar membintangi sinetron Cinta Nikita bersama Nikita Willy. "Ya terus gue baru tahu faktanya bahwa dia bilang harusnya itu lu yang main Lar. Karena pada saat itu gue lagi main di Cinta Nikita," katanya. "Nah harusnya yang jadi Aldebaran itu gue."

Adegan Aldebaran Alfahri dan Andin Kharisma Putri di sinetron Ikatan Cinta. Foto: Twitter.

Kala itu proses syuting sinetron Cinta Nikita dan Ikatan Cinta dilakukan di waktu yang sama sehingga Billar tidak jadi menjadi pemeran utama pria di Ikatan Cinta. "Dia bilang ya harusnya itu lu Lar. Lu sih nggak ini, nggak mau sama kita. Nggak bisa karena bentrok. Saat itu, gue lagi syuting sinetron lain," katanya.

Selain itu, dalam podcast berjudul Ngos-ngosan Edisi Ramadan Eps 2 | Sinetron Khas Ramadan itu, Rizky juga mengatakan Ikatan Cinta bisa berhasil meraih posisi rating satu dengan share yang memecahkan rekor dunia lantaran ditayangkan saat pandemi.

"Mereka sinetron yang booming di tengah pandemi, banyak orang berada di rumah, terus penasaran sehingga enggak mau ninggalin lagi," ujarnya.

Mendengar pengakuan Billar, banyak netizen yang tertawa dan meledek kekasih Lesty Kejora itu. Mereka meragukan kemampuan akting Billar dan membandingkannya dengan Arya Saloka. "Kayaknya ga cocok deh kalo dia yang jadi mas Al," tulis @vina_mamadito. "Kakau diperankan Rizky Billar blom tentu bisa rating 1," tulis @juspapaw. "Kalau dia yang jadi Aldebaran ga bakalan booming," tulis @sitizakky27_. "Syukurlah bukan si Billar, kalau dari awal Billar mungkin gak laku," tulis @tata_innaka_breda.

Arya Saloka, Amanda Manopo, Glenca Chysara, dan Evan Sanders, Instagram/@amandamanopo

Di Twitter, ledekan juga dialamatkan kepada kekasih Lesty Kejora itu. "Sorry to say Rizky Billar, setelah nonton vlog yang rame itu, satu kalimat buatmu, 'Lo kepedean cuy,' lo gak apple to apple sama Arya Saloka. Gak mau bandingin karena bukan levelnya," cuit pemilik akun Mrs Grey.

"Tahu Arya Saloka gara-gara Ikatan Cinta, dia berhasil memerankan tokoh Aldebaran dengan sangat sempurna. Tahu Rizky Billar gara-gara viral di nikahannya Dinda Hauw, terus heboh lagi gara-gara deket sama Lesty. Malaikat juga tahu, siapa yang jadi juaranya," cuit Aurispraya.

Netizen juga memperoloknya yang menyebut Ikatan Cinta booming lantaran ditayangkan saat pandemi. "Si Rizky belagu banget, lah sinetron dia aja nyungsep. Viral karena gimmick, akting kaku klemar-klemer," cuit Ricky John. "Kenapa Ikatan Cinta booming karena faktor pandemi terus kenapa sinetron Kulepas dengan lkhlas yang dia peranin sama Lesti gak booming, maap ya Billar, halu boleh pede jangan," cuit Elninno Nastar Prakuyang.

Lesty Kejora mengunggah foto mesranya dengan kekasihnya, Rizky Billar. Foto: IG @lestykejora.

Setelah ramai tentang pengakuan Billar mengenai tawarannya sebagai Aldebaran, Director of Programming and Production RCTI, Dini Putri memuji akting Arya Saloka yang sudah melekat dengan karakter Aldebaran. Dini juga menyinggung soal banyak isu-isu lucu yang mencoba menjatuhkan Arya Saloka.

"Mas Aldebaran... Dalam cerita sinetron aja banyak yang doain kamu karena sedang sakit ya, Insya Allah di kehidupan nyata juga lebih banyak lagi doa-doa baik buat @arya.saloka. Seperti biasa, saat sedang 'di atas' banyak cerita 'yang lucu-lucu' ya. Dari dulu arya memang selalu all out actingnya, tidak aneh semakin banyak yang jatuh cinta sama Aldebaran karena hebatnya acting @arya.saloka. Stay humble dan makin keren actingnya ya Mas Al!!" tulis Dini di Instagram pada Minggu, 2 Mei 2021.

Unggahan Dini tersebut langsung mendapatkan reaksi dari netizen soal pengakuan Rizky Billar sebelumnya. "Luarr biasaaa mana ni kemaren yang ngaku ngaku kalo dia yang disuruh peranin jadi aldebaran," tulis @destyypratiwi04. "Team casting MNC Picture gak salah pilih Arya Saloka buat berperan jadi Aldebaran. Terbukti berhasil... Jadi kalo ada artis lain yang ngaku-ngaku harusnya dia yang jadi Aldebaran, mohon maaf menjamin gak bisa berhasil?" tulis @nicengnalilai.

