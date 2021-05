Niat Ingin Pamer Sudah Vaksinasi Covid, Daniel Mananta Malah Dikira Joe Taslim

TEMPO.CO, Jakarta - Daniel Mananta sudah mengikuti vaksinasi Covid-19 suntikan pertama di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 29 April 2021. Foto dengan memamerkan lengan kirinya itu diunggahnya di akun Instagramnya, Sabtu, 1 Mei 2021. Tampak di foto itu, ia bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Parfi 56, Marcella Zalianty.

"Vaksin pertama! Done!! Gue pengen bilang thank you kepada presiden saya, pak @jokowi yang sebisa mungkin melindungi rakyat Indonesia dengan vaksin, dan memberikan gue sebagai salah satu pekerja ekraf vaksin juga," tulisnya memulai keterangan foto unggahannya itu.

Berikutnya, mantan host Indonesian Idol itu juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sudah memfasilitasi vaksinasi dan berupaya melindungi warga Jakarta dari penularan Covid-19.

Daniel juga menuliskan terima kasihnya kepada Parfi 56. "Dan pastinya kepada @marcella.zalianty yang sudah bersedia untuk jadi perpanjangan Tuhan buat gue! Hehehe Thank you so much!" tulisnya.

Presenter Daniel Mananta yang kerap mewarnai ajang pencarian bakat Indonesian Idol menyatakan pamit melalui akun instagramnya, pada 6 November 2020. Pada postinganya pamitnya Daniel Mananta menampilkan fotonya yang hanya tampak punggungnya. Daniel selaku host Indonesian Idol. Instagram/@vjdaneil

Tapi ada yang menarik dari unggahan Daniel. Terlihat seorang penggemar film Mortal Kombat asal Rusia menuliskan tanggapannya di kolom komentar unggahan Daniel.

"Soundtrack Mortal Kombat lama keren, tolong bawakan kembali lagu yang lama, dan saya sangat menyukai film barunya. Saya tunggu kelanjutannya terutama Sub-Zero yang tampan," tulis perempuan bernama akun @povarkzhits itu.

Rupanya, ia salah mengira Daniel Mananta adalah Joe Taslim yang sekilas tampak mirip itu. Apalagi, Daniel mengenakan masker hitam yang sedikit mirip dengan yang dipakai Joe Taslim di film itu saat menjadi Sub-Zero.

Daniel pun memberikan tanggapan atas komentar nyasar tersebut. "Mbak Russia, salah orang nih. Silakan pergi ke akun @joe_taslim ya," jawabnya.

Pada akhir keterangan unggahannya, Daniel Mananta meminta para pengikutnya agar tetap mengikuti protokol kesehatan dan menaati peraturan pemerintah meski sudah disuntik vaksinasi. "Mudah mudahan semakin banyak yang divaksin, semakin cepat ekonomi kita bangun dan berdiri kembali! God bless Indonesia!"

