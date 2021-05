Menumpang Pesawat Pagi Ini, Aurelie Moeremans Cerita Disenderi Ibu-ibu

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris dan penyanyi, Aurelie Moeremans membagi foto yang menggelikan sekaligus membuatnya jengkel. Ia mengunggah foto di akun Instagramnya, Ahad, 2 Mei 2021.

Di foto yang diunggah itu, Aurel menceritakan pengalamannya saat menumpang pesawat pagi ini. Ia duduk bersebelahan dengan seorang ibu bermaskeran yang tidur selama berada di perjalanan.

"Guys, kalau kalian naik pesawat terus samping kalian ada ibu-ibu random mulai nyaman tidur di pundak kalian, kalian gimana? Sempit bossss! Sejam lebih aku bingung harus ngapain LOL .. Pagi yang absurd," tulisnya memberikan keterangan pada unggahan foto yang kocak itu.

Terlihat di foto itu, si ibu tampak nyaman menyenderkan kepalanya di bahu Aurelie yang tampaknya tak ia sengaja. Rasa mengantuk membuat si ibu itu tertidur pulas hingga merugikan penumpang di sebelahnya.

Aurelie Moeremans bersama kekasih barunya, Hanif Ramadhana. Keduanya kerap membuat konten video yang menghibur selama pandemi. IG @aurelie

Di foto itu, meski kesal lantaran pundaknya terasa berat ditimpa kepala selama satu jam lebih, Aurelie hanya bisa pasrah. Aurelie tampak tak ingin mengganggu si ibu yang tertidur benar-benar pulas dengan posisi tangan menopang dagunya itu.

Unggahan Aurelie itu menarik perhatian para selebritas. Lawan mainnya di film Story of Kale: When Someone's in Love, Ardhito Pramono turut mengomentarinya. "Si ibu nyaman," tulisnya. "Berkah tuh. Nikmatin ajaaaa," tulis Sandhy Sondoro.

Kekasih Aurelie Moeremans, Hanif Ramadhana juga terlihat mengomentari unggahan pacarnya itu dengan mengajaknya. "Ajak main papji (PUBG)," tulisnya.

