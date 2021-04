Kalahkan 37 Ribu Kontestan, Rimar Callista Juara Indonesian Idol Special Season

TEMPO.CO, Jakarta - Rimar Callista akhirnya menjadi kampiun Indonesian Idol Special Season. Seperti yang sudah diprediksi, mahasiswi Teknik Perminyakan Universitas Trisakti ini menjuarai kompetisi yang digelar di musim khusus saat dunia berlangsung pandemi Covid-19 sehingga disebut special season.

"The winner of Indonesian Idol Special Season is Rimar," kata Boy William, host acara ini dengan berteriak saat mengumumkan Rimar sebagai pemenang kompetisi ini pada malam Result and Reunion Indonesian Idol, Selasa dinihari, 27 April 2021. Mendengar teriakan Boy, Rimar langsung bersujud dua kali di atas panggung.

Detik-detik menjelang Boy mengumumkan pemenang, ekspresi ketegangan meruap di wajah para juri. Ari Lasso berdiri dengan mengatupkan kedua tangannya untuk menghilangkan kecemasannya.

Maia Estianty menutup mukanya untuk menutupi ketegangannya. Meski sejak awal mendukung Mark Natama, Maia selalu memuji penampilan Rimar yang disebutnya amat internasional dan berkelas. "Indonesian Idol bangga memilikimu di musim apapun," kata Maia Estianty saat malam final, sepekan lalu.

Juri Indonesian Idol: Maia Estianty, Ari Lasso, Judika, Anang Hermansyah, dan Rossa menghambur ke atas panggung setelah Rimar Callista diumumkan sebagai pemenang kompetisi ini, Selasa dinihari, 27 April 2021. Foto: Vidio.

Setelah mendengar Rimar pemenang, ekspresi kesenangan langsung terlihat di wajah Maia. Ia mengambil kamera ponselnya dan merekam kebahagiaan Rimar di depannya. Para juri pun berangkulan lega lantaran jagoan mereka sehati dengan penilaian masyarakat Indonesia.

Boleh dikatakan, pertandingan grand final Indonesian Idol antara Mark Natama dan Rimar tak imbang. Kualitas vokal, teknik, penghayatan, dan penampilan Rimar jauh di atas Mark, mahasiswa Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung. Mark yang memiliki modal komplit berupa wajah enak dilihat, suara indah, dan khas, serta amat komersial sebenarnya layak maju di grand final. Tapi lantaran Indonesian Idol adalah kompetisi pencarian bakat bernyanyi dengan kasta tertinggi di Indonesia, sangat layak jika Rimar, jebolan The Voice of Indonesia, amat layak jadi pemenang.

Rimar Callista mengalahkan 37 ribu peserta audisi Indonesian Idol. Dalam perjalannya, meski bermodalkan suara dengan range sangat luas dan mengambil notasi amat tinggi, ia kerap berada di dua terbawah selama babak spektakuler. Bahkan, pada babak showcase, ia nyaris gagal jika tidak diselamatkan Judika, juri Indonesian Idol. Untuk kemenangan ini, Rimar berhak atas hadiah berupa yang tunai Rp 150 juta, mobil, dan lagu kemenangannya. Selamat Rimar, kemenangan ini amat layak untukmu.

