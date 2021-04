Nomadland Menangi Piala Oscar, Pemerintah Cina Hambat Akses VPN

Sutradara atau Produser Chloe Zhao, berpose usai berhasil menjadi pemenang penghargaan film terbaik untuk "Nomadland", di ruang pers Oscar ke-93 di Los Angeles, California, AS, 25 April 2021. Chris Pizzello/Pool via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Film Nomadland yang mengisahkan era resesi pada komunitas penghuni van di Amerika Barat memenangkan Piala Oscar 2021 sebagai film terbaik pada Ahad, 25 April 2021 waktu setempat. Film besutan sutradara Cina, Chloe Zhao yang juga memenangi Piala Oscar sebagai sutradara terbaik ini memang sudah dijagokan akan menjadi jawara pada penyelenggaraan Academy Awards ke-93.

Aktris Frances McDormand yang bermain gemilang di Nomaland juga meraih Piala Oscar sebagai aktris terbaik tahun ini. Dia berperan sebagai janda dari kota Nevada yang mengubah mobil van jadi rumah berjalan, lalu berkelana mencari pekerjaan dan berteman selama perjalanan berlangsung.

Sayangnya, kemenangan Nomadland ini tidak bisa disaksikan langsung di Cina. Acara nonton bareng yang digelar almamater Chloe Zhao di Cina terhambat lantaran akses virtual private network (VPN) diblokir hampir dua jam.

Sekitar 30 orang berkumpul di bar kecil di The Bund, Shanghai, pukul 8 pagi waktu setempat, untuk mendukung Zhao dan menonton acara langsung lewat YouTube. Tapi acara yang diadakan alumni New York University baru bisa dimulai dua jam kemudian karena penyelenggara harus memecahkan masalah agar layanan VPN bisa dipakai.

Pemblokiran akses ini, merupakan imbas dari pernyataan-pernyataan Zhao terhadap pemerintah Cina. Akibatnya, pemerintah Cina memutuskan untuk melarang penayangan penyelenggaraan Academy Awards 2021.

Zhao, terlahir dan besar di Beijing hingga umur 14 tahun. Ia kemudian bersekolah di London lalu menyelesaikan sekolah menengah di Los Angeles.

Perempuan berusia 39 tahun selanjutnya menempuh pendidikan di sekolah film di New York. Sebelum menggenggam Piala Oscar untuk film Nomadland, Zhao pernah menuai pujian untuk film independennya yang berjudul Songs My Brothers Taught Me dan The Rider. Selamat Zhao!

ANTARA