Ayah Citra Kirana Meninggal: Ini Tahun Kelahiran dan Kehilangan Orang Tersayang

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Citra Kirana baru saja merayakan ulang tahun yang ke-27 pada Jumat, 23 April 2021. Tepat di hari itu juga, Citra Kirana didampingi suami, Rezky Aditya berziarah ke makam ayahnya yang meninggal pada Rabu malam, 21 April 2021.

Pemain sinetron Tukang Bubur Naik Haji ini mengatakan tahun ini dia sangat bahagia dengan kehadiran putra pertamanya sekaligus sedih karena ayahnya berpulang. "Tahun yang penuh berkah luar biasa. Kelahiran dan kehilangan orang tersayang," tulis Citra Kirana di Instagram pada Jumat, 23 April 2021.

Citra Kirana berusaha menerima dan ikhlas melepas kepergian ayahnya. Dia percaya ini adalah yang terbaik untuk sang ayah karena sudah tidak lagi merasakan sakit. "Yakin ini adalah yang terbaik. Semua sudah dilewati dengan usaha yang kamu berikan. Papa sudah enggak sakit, sudah tenang di sisi-Nya. InsyaAllah husnul khotimah. Al Fatihah untuk papa Iwan Siregar bin Wim Amas Muda Siregar," tulisnya.

Lebih lanjut, Citra Kirana menuliskan pesan yang ditujukan untuk diri sendiri. Dia mengapresiasi diri yang mampu melewati suka duka kehidupan selama ini. Dia berharap dapat selalu bermanfaat bagi orang lain. "Dear Citra sayang. Terima kasih, seneng susah sedih sudah kamu rasakan. Selamat ulang tahun ke-27. Berkurang lagi usia kamu di dunia ini. Semoga bisa selalu memberikan manfaat untuk banyak orang. Amiiin," tulisnya.

Sejumlah sahabatnya dari kalangan selebriti turut memberikan semangat dan menguatkan Citra Kirana. "Turut berduka Citra Ciki hug," tulis Chelsea Olivia. "Ciki turut berduka cita. Also Happy Birthday to you. Yang kuat dan tabah ya. You are a strong woman!" tulis Alice Norin.

"Ikut berduka, semoga Allah memberikan tempat yang indah seindah bulan ramadhan ini. Selamat ulang tahun sayang," tulis Mona Ratuliu. "Turut berduka ya Kii.. dan selamat ulang tahun Cikii.. walaupun di saat duka tapi kamu pasti kuat *pelukciki," tulis Mieke Amalia.

Dalam unggahan itu juga, Rezky Adhitya memberikan semangat untuk Citra Kirana. "Yang kuat ya sayang," tulisnya di kolom komentar. Rezky Adhitya juga menuliskan kalimat romantis dalam rangka ulang tahun Citra Kirana. "Sekarang umur kamu 27 tahun sayang. Semoga semakin berkah di tahun-tahun berikut nya. Semakin bahagia bareng aku sama Athar dan selalu sayang sama aku dan Athar. I love sayang @citraciki kuhh," tulisnya di Instagram pada Sabtu, 24 April 2021.

Citra Kirana menyampaikan kabar berpulang ayahanda tercintanya melalui unggahan di Instagram Story. Dengan latar berwarna hitam dan tulisan putih, Citra Kirana meminta doa untuk almarhum ayahnya dan memaafkan segala kesalahannya. "Telah berpulang Papa kami tercinta, Iwan Siregar bin Win Amas Muda Siregar hari ini 21 April 2021 pukul 19.00. Kami sekeluarga memohon dimaafkan apabila papa ada salah, mohon doanya agar papa dilapangkan jalannya. Aamiin Yra," tulisnya di Instagram Story.

