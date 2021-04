Nana Mirdad Tersadar Memberikan Contoh Buruk ke Anak Saat Pakai Filter Cantik

TEMPO.CO, Jakarta - Nana Mirdad mengatakan penting untuk mencontohkan perilaku mencintai diri sendiri kepada anak-anaknya, terutama anak perempuannya, Sarah Deana White. Istri Andrew White ini menyadari putrinya yang berusia 10 tahun itu kerap memperhatikannya saat menggunakan media sosial.

"Mau sedikit cerita, aku belakangan ini sedang belajar lebih hati-hati dengan cara aku bermain media sosial di depan anak-anak (terutama Sarah)," tulis Nana Mirdad di Instagram pada Kamis, Kamis, 22 April 2021. "Aku liat banget bagaimana Sarah sangat memperhatikan saat aku iseng pakai filter cantik."

Nana merasa selama ini sering menunjukkan sikap yang kurang mencintai diri sendiri di depan anak-anaknya. Salah satunya ketika memanfaatkan filter foto sebelum mengunggahnya ke media sosial. Sebagai ibu, menurut dia, perlu memberikan contoh yang baik kepada anak tentang menghargai diri sendiri.

"Lalu pernah saat aku enggk pakai filter, aku mengeluh sendiri. 'Aduh, kok begini sih jadinya!' Dan saat itu aku tersadar kalau Sarah lagi melihat aku dan langsung terbesit di pikiran aku 'Oh no'," tulis Nana Mirdad. "Saat memperhatikan aku, Sarah sedang belajar bagaimana cara dia melihat dirinya sendiri dan aku sebagai ibu enggak memberikan contoh yang baik dalam self appreciation."

Nana Mirdad bersama putrinya, Sarah Deana White. Instagram

Pengalaman ini membuatnya sadar kalau mencintai diri sendiri bukan hanya penting untuk dirinya saja, tapi juga anak-anaknya yang sedang mencari jati diri dan cenderung meniru perilaku orang tuanya. Nana Mirdad berpesan kepada para orang tua supaya lebih memperhatikan tindakan mereka agar tidak berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak.

"Saat itu aku sadar kalau ternyata mencintai diri sendiri apa adanya bukan hanya kewajibanku terhadap diri sendiri, tapi juga terhadap anak-anakku," tulis Nana. Dia berharap para orang tua selalu mawas diri terhadap apa yang dilakukan di depan anak-anak. Sebab apapun yang anak lihat dari orang tua, maka mereka akan meniru.

Nana Mirdad sengaja mengunggah fotonya menjadi dua. Sebelah kiri hasil menggunakan filter dan kanan tanpa filter. Tujuannya bukan bermaksud melarang penggunaan filter foto, melainkan Nana ingin mengingatkan agar tidak terlena dengan fitur teknologi yang bisa membuat orang tidak percaya diri.

"Ini bukan berarti kita enggak boleh pakai filter filter cantik sama sekali. Aku pun masih sering pakai karena memang siapa yang enggk senang lihat kulit yang tiba-tiba mulus dan bersih? Bulu mata yang panjang dan lentik? Pipi yang merah merona," tulis Nana Mirdad. Hanya saja, dia mengingatkan, jangan sampai kita melihat ada sesuatu yang 'kurang'. "Jangan biarkan filter menentukan diri kalian."

