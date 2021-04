Ridwan Kamil Rela Jadi Michael Jackson Demi Atalia Praratya Sembuh dari Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak habis ide untuk membuat istrinya, Atalia Praratya bahagia. Atalia kini tengah menjalani isolasi mandiri karena positif Covid-19. Ridwan Kamil rela menirukan penampilan dan tarian yang menjadi ciri khas Michael Jackson.

Dari balik kaca ruangan tempat Atalia melakukan isolasi mandiri, Ridwan Kamil melakukan moonwalk sambil mengenakan kemeja putih dan celana hitam mirip mendiang legenda pop dunia itu. Ditambah topi yang menjadi ciri khas dan iringan lagu pendukung semakin membuatnya terlihat mirip dengan Michael Jackson.

Ridwan Kamil mengaku ini dilakukannya demi meningkatkan imunitas tubuh Atalia. "Demi naiknya imunitas istri, menghibur dengan skill jaman bujangan berjalan moonwalk ala Michael Jackson pun harus dilakonin. Alhamdulilah Indeks CT nya @ataliapr sudah membaik 2 kali lipat," tulisnya di Instagram pada Kamis, 22 April 2021.

Dari video yang diabadikan, terdengar suara Atalia yang tak berhenti tertawa melihat tingkah suaminya. Momentum ini juga dibagikan oleh Atalia di Instagramnya. "Apa kejutan hari ini dari Kang Emil? Tebak katanya gerakan apa? Ya! Moonwalker by Michael Jackson," tulisnya.

Atalia Praratya sudah menjalani isolasi mandiri selama delapan hari. Dia mengaku keberadaan Ridwan Kamil di dekatnya membuat kondisi tubuhnya semakin membaik. "Kepala Pusing. Mata cenut-cenut. Ada Kang Emil hilang. Kang Emil pergi, pusing lagi. Kang Emil mana Kang Emil?" tulisnya.

Sejumlah selebriti turut terhibur melihat aksi kocak Ridwan Kamil demi membahagiakan istrinya ini. "Papah angkat meuni gemay. Sweet beud dah Kang Emil," tulis Sinyorita. "Hahahaha," tulis Melly Goeslaw. "Keren banget bapak satu ini. Hormat," tulis Judika.

Sebelumnya, Ridwan Kamil unjuk kebolehan menulis terbalik di kaca agar bisa dibaca istrinya dengan jelas menggunakan lipstick. "I love you. Get well soon," tulisnya diakhiri dengan menggambar tiga hati untuk menunjukkan cintanya kepada Atalia dan diunggah di akun Instagramnya, Minggu 18 April 2021. Seusai menulis kalimat cinta, Ridwan Kamil melongok ke bawah tulisan melihat ke arah kamera dan memberikan tanda cinta ala Korea lewat jari tangannya.

Atalia Praratya menyampaikan kalau dia positif Covid-19 melalui Instagram, Sabtu 17 April 2021. Dia mengatakan tidak mengalami gejala yang signifikan, seperti demam atau hilangnya kemampuan penciuman. Hanya kepalanya agak pusing. Atalia mengabarkan kalau CT value-nya semakin naik setiap harinya.

Baca juga:

Demi Anak Gadis Tercinta, Ridwan Kamil Buka Layanan Antar Jemput GoDaddyRide