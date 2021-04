Takjub dengan Vokal Rimar Callista, Rossa: Ini Suara Manusia Bukan, Sih?

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Rimar Callista melaju ke grand final Indonesian Idol musim khusus seperti yang sudah diduga dan diharapkan sebelumnya. Ia akan berduel dengan Mark Natama, yang membuat kejutan menumbangkan Anggi Marito, yang juga tampil spektakuler semalam, Senin. 12 April 2021 hingga Selasa dinihari.

Penampilan Rimar pada Road to Final yang menyisakan tiga besar memang luar biasa. Tiga kali tampil bisa disapunya dengan bersih tanpa cacat. Ia makin menunjukkan kedewasaan dirinya dalam bernyanyi: tahu kapan menahan diri dan paham saatnya mempertontonkan kemampuan vokalnya yang luar biasa. Pujian demi pujian dari juri terus didapatkan mahasiswi Teknik Perminyakan Universitas Trisakti ini.

Usai tampil solo membawakan lagu Jennifer Hudson, And I'm Telling You I'm Not Going sekaligus menjadi penutup penampilan babak tiga besar semalam, para juri kehabisan kata-kata untuk memujinya. "Aku enggak tahu lagi, suara kamu itu suara manusia bukan sih?" tanya Rossa merasa takjub dengan suara Rimar.

Rimar Callista saat tampil di babak tiga besar Indonesian Idol, Senin, 12 April 2021. Foto: Instagram Indonesian Idol.

"Menurut aku, Indonesia tidak banyak memilki penyanyi dengan kualitas seperti kamu," kata Rossa melanjutkan. Dalam salah satu babak spektakuler sebelumnya, salah satu diva Indonesia ini mengakui keunggulan suaranya. "Emang suaranya lebih bagus dari aku," katanya saat memberikan komentarnya.

Anang Hermansyah menimpali suara Rimar yang amat sedap didengarkan itu sebenarnya sudah menunjukkan siapa pemenang Indonesian Idol musim ini seharusnya. "Ini kelar sudah, entah dapat berapa nilainya, kalau ada lebih dari seratus, nilai kamu lebih dari seratus. Kamu penampilannya tenang, pembawaannya tenang, effort suaranya kayak enggak nyanyi, biasa aja gitu, semua internasional."

Ari Lasso pun menimpali untuk menyederhanakan pujian Anang. "Itu tadi penuh teknik luar biasa, show off bisa dibilang, tapi rasa tetap nyaman dan kesannya simpel dan enak banget," ujarnya.

Maia Estianty yang terus berjoget sepanjang Rimar Callista tampil solo mengatakan, sebagai penggemar berat Jennifer Hudson, ia tahu tidak banyak penyanyi Indonesia yang bisa membawakan lagu-lagunya. "Rimar mungkin yang pertama kali berhasil membawakan lagu black music, gospel, dan juga soulful. Kita bangga punya Rimar di Indonesian Idol di season manapun," katanya.

