Nyanyi Lagu Sempurna, Choi Siwon Ingin Kolaborasi dengan Andra and the Backbone

TEMPO.CO, Jakarta - Choi Siwon, personel Super Junior rupanya sangat terpikat dengan grup band asal Indonesia, Andra and the Backbone. Ia mengaku belakangan ini suka mendengarkan lagu-lagu grup beralirah pop rock itu, terutama lagu Sempurna.

"Andra and The Backbone. Akhir-akhir ini aku mendengarkan lagu-lagu band ini, lagunya bagus," kata Siwon saat menggelar jumpa penggemar secara virtual sekaligus merayakan ulang tahunnya ke-35 pada Rabu, 7 April 2021.

Sahabat Raffi Ahmad ini berharap bisa berkolaborasi dengan grup yang dibentuk oleh Andra Ramadhan, gitaris Dewa 19 itu. Niatan itu ia wujudkan dengan menyanyikan lagu Sempurna milik Andra and the Backbone saat menggelar jumpa fans tersebut. Suaranya fasih saat memamerkan kemampuannya bernyanyi dalam lirik berbahasa Indonesia itu, meski dalam versi pendek.

Baca juga: Namanya Dicatut untuk Penggalangan Dana, Choi Siwon Ingatkan Fan

Choi Siwon. Instagram

Kegiatan Virtual Fan Event bersama Siwon Choi itu diikuti lebih dari 500 penggemarnya yang juga merupakan konsumen produk yang diiklankan Siwon dari seluruh Indonesia. Selain bernyanyi Sempurna, Siwon yang menyebut nama Indonesianya Mas Agung itu juga menyanyikan lagu Only You miliknya. Lagu ini menjadi lagu tema drama Korea, She was Pretty yang dia bintangi bersama Park Seo Jun dan Hwang Jung Eum.

Bukan hanya Choi Siwon yang tertarik menyanyikan lagu Indonesia. Rekan segrupnya, Ryeowook pernah mengunggah penampilannya saat menyanyikan lagu Terlanjur Mencinta, yang diciptakan Yovie Widianto dan dipopulerkan oleh Tiara Andini.

Tak hanya menyanyi dan berbincang mengenai kegiatannya, Choi Siwon juga menyempatkan diri memasak mi goreng dan melakukan beberapa permainan interaktif dengan penggemarnya. Di akun Twitternya, ia mengunggah foto-foto ucapan selamat dan pemberian hadiah dari penggemarnya di seluruh dunia.

ANTARA