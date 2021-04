Tampil Epik, 4 Film Bollywood ini Raih Penghargaan Fim Internasional

TEMPO.CO, Jakarta - Industri film India atau disebut juga Bollywood memiliki pasar peminat yang cukup luas di dunia, maka salah satu bukti mengglobalnya atensi terhadap industri film terdapat sebuah penghargaan bagi insan perfilman Bollywood seperti International Indian Film Academy Awards (IIFA Award), ajang ini diselenggarakan oleh Wizcraft International Entertainment Pvt Ltd.

Bintang film India hingga seluruh kru insan perfilman akan mendapatkan banayak program dari terselenggaranya ajang perhargaan ini, mulai dari Popular Award, Special Award hingga Technical Award dan Record and Fact. Penghargaan tersebut diselenggarakan pertama kali tanggal 24 dan 25 Januari 2016 di Stadion Atletik Gachibowli, Hyderabad, India.

Tak sampai disitu saja, terdapat mahakarya film besutan India, juga beberapa kali menembus nominasi di ajang pernghargaan film tingkat internasional, berikut pemaparannya.

Jallikattu

Jallikattu adalah film yang diangkat dari adaptasi cerita pendek Maois oleh hareesh, disutradarai Lijo Jose Pellissery, dan penulis skenario S. Hareesh dan R. Jayakumar. Film dengan durasi 95 menit tersebut berformat bahasa India Malayalam, bergenre aksi rilis pada 6 September 2019.

Diketahui film ini turut dipamerkan dalam penyelenggaraan Festival Film Internasional Busan ke -24, dan salah satu penampilan perdana ke publik dilaksanakan di Festival Internasional Torornto 2019. Selain itu film pentolan dari sutradara Lijo Jose Pellissery ini masuk ke dalam daftar entri India untuk Film Fitur Internasional Terbaik diAcademy Awards ke-93 , tetapi sayang tidak dinominasikan. Ini adalah film Malayalam ketiga setelah Guru dan Adaminte Makan Abu yang terpilih sebagai entri resmi India untuk Oscar

Pada Festival Film Internasional ke-50 di India, Lijo Jose Pellissery menerima piala Sutradara Terbaik. Kemudian film ini dibintangi oleh Antony Varghese , Chemban Vinod Jose , Sabumon Abdusamad dan Santhy Balachandran . Plotnya dipenuhi berbagai konflik, dan puncaknya saat para tokoh dan seluruh pria di desa terpencil berbukit berkumpul mengikuti seekor sapi jantan milik seorang jagal yang melarikan diri dari rumah dan merusak semua yang ada di desa tersebut.

Salam Bombay

Perdananya film ini dirilis 11 Mei 1988, dalam format berbahasa Hindi. Disutradarai oleh Nair, film ini berdurasi 113 menit. Dengan plot cerita yang menggambakan kehidupan sehari-hari anak-anak yang tinggal di permukiman kumuh di Bombay (sekarang Mumbai ) yang dipenuhi dengan berbagi kejahatan dan kota besar di India.

Artis pemeran tokoh-tokoh di film ini seperti Shafiq Syed alias Chaipau, Raghuvir Yadav sebagai Chillum / Chilim (dikreditkan sebagai Raghubir Yadav, Anita Kanwar alias Rekha, Nana Patekar alias Baba, Chanda Sharma sebagai Sola Saal, Irrfan Khan sebagai penulis Surat, Sanjana Kapoor sebagai reporter luar negeri.

Dinominasikan untuk Penghargaan Akademi untuk Film Fitur Internasional Terbaik di Academy Awards ke - 61, juga memenangkan penghargaan Caméra d'Or dan Audience di Festival Film Cannes. Serta Penghargaan Dewan Peninjau Nasional untuk Film Berbahasa Asing Terbaik dan tiga penghargaan di Festival Film Dunia Montreal, Selain itu masuk ke dalam daftar "1.000 Film Terbaik yang Pernah Dibuat" ditinjau oleh The New York Times.

Baca: Rahasia Sukses Kareena Kapoor Bertahan 20 tahun di Bollywood

3. Mother Of India

Tahun 1957 sebuah film drama yang disutradarai oleh Mehboob Khan, menjadi awal dikirm ke dalam ajang Film pada nominasi The Academy Award untuk Best International Feature Film,, yang kini dikenal sebagai Film Berbahasa Asing Terbaik. Ajang ini merupakan Academy Awards diberikan setiap tahun oleh berbasis di AS Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).

Dibintangi Nargis, Rajendra Kumar, Sunil Dutt, dan Raaj Kumar. Film yang rilis Rilis pada 25 Oktober 1957 Mengisahkan seorang wanita desa yang dilanda kemiskinan bernama Radha (Nargis), yang tanpa kehadiran suaminya, berjuang untuk membesarkan putra-putranya dan bertahan hidup melawan pemberi pinjaman uang yang licik di tengah-tengah banyak masalah.

4. Lagaan

Film ini rilis pada 15 Juni 2001, yang berlatar belakang tahun 1893. Film ini mencerita para petani desa Champaner di Provinsi Tengah mendekati penguasa lokal mereka Raja Puran Singh untuk meminta pembebasan pajak tahunan ( Lagaan ). Diperankan oleh Amir Khan sebagai Buvan, Gracy Singh sebagai Gauri, Rachel Shelley sebagai Elizabeth Russell dan Paul Blackthorne sebagai Kapten Andrew Russell.

Film Bollywood, Lagaan yang membuat bintang Amir Khan makin bersinar ini masuk nominasi untuk Academy Award untuk Film Berbahasa Asing Terbaik hingga mendulang berbagai pujian dan penghargaan kritis yang luas di festival film internasional.

TIKA AYU