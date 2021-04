Jihad Dipandang Negatif, Arie Untung Berikan Pemahamannya

TEMPO.CO, Jakarta - Arie Untung menanggapi aksi terorisme yang dianggap sebagai dari bentuk jihad. Hal ini disampaikannya saat berdiskusi dengan Daniel Mananta soal surat wasiat Zakiah Aini, pelaku penyerangan di Mabes Polri yang menyebut aksinya itu adalah bentuk jihad untuk menyelamatkan keluarganya di akhirat nanti.

Menanggapi hal tersebut, Arie Untung memberikan pandangannya terkait jihad menurut agama Islam yang seringkali dianggap negatif dan menakutkan oleh banyak orang. "Makna jihad sendiri dalam memelihara kehidupan adalah bagaimana lu berlaku untuk cari nafkah untuk keluarga lu, bagaimana lu bekerja sehari-hari, bagaimana kegiatan sehari-hari lu," kata Arie Untung di kanal YouTube Daniel Mananta Network pada Minggu, 4 April 2021.

Suami Fenita Arie ini mengakui belakangan ini aktif dalam gerakan dakwah, seperti acara ceramah dan kajian. Menurutnya apa yang dilakukan Daniel Mananta di setiap konten YouTubenya juga merupakan jihad. "Akun lu ini sendiri, ini semacam jihad on your way, lu menyebar kebaikan dengan cara lu punya," kata Arie. "Dengan talenta dan bakat gue, ini adalah cara gue untuk menyebarkan kedamaian atau kabar gembira Tuhan," kata Daniel Mananta.

Menurut Arie Untung, jihad seringkali disalahartikan oleh beberapa pihak sehingga terjadi kejadian terorisme seperti yang terjadi belakangan ini. Mereka menggunakan paham lama yang lebih cocok digunakan jika situasi genting seperti perang untuk melindungi wilayahnya dari ancaman serta rela mati untuk itu. "Dalam perang ada adab-adabnya, ibaratnya adab yang dipakai sama mereka ini adalah jihad dalam konotasi perang," katanya.

Arie Untung merasa pemikiran sempitlah yang membuat paham-paham tersebut melenceng. Jika memang ada beberapa pandangan yang berbeda dapat dibicarakan dengan baik dan damai tanpa menimbulkan kerugian untuk orang lain. Dia melihat kondisi di Indonesia saat ini jauh dari kata perang dan sama sekali tidak mempersulit umat Islam untuk tetap menjalankan kewajiban mereka.

"Mereka ini cuma melihat bahwa mereka dalam kondisi perang sekarang, padahal kita gak perang. Dia bilang negaranya thogut, dianggap kita ini berada dalam pemerintahan yang memerangi Islam sedangkan kita ini masih salat, kita masih bisa naik haji, umrah, ada bank syariah," katanya.

Dia tidak membenarkan aksi bunuh diri yang dilakukan oleh para teroris dengan mangatasnamakan jihad di wilayah yang tidak sedang terjadi peperangan. Menurutnya itu adalah bentuk mendahului kehendak Tuhan. "Lu bunuh diri, itu udah keluar dari Islam. lu menghancurkan rumah ibadah, lu keluar dari ajaran kita," katanya.

Sebelumnya, Arie Untung sempat dihujat netizen usai mengutarakan pandangannya terkait aksi terorisme di Mabes Polri pada Rabu, 31 Maret 2021. Dia mencurigai rekaman detik-detik baku tembak antara pelaku dengan polisi. "Kamerannya bukan cctv mungkin lagi iseng atau indigo ngeshoot lahan parkir, eh nggak tahunya ada kejadia tak terduga. Kok bisa pas record sebelum baku tembak," tulisnya. Namun kini unggahannya itu telah dihapus karena banyak hujatan dari netizen.

