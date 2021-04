Cetak Sejarah, BTS Masuk Nominasi BRIT Awards 2021

TEMPO.CO, Jakarta - BTS mencetak sejarah dengan masuk nominasi penghargaan musik populer tahunan, BRIT Awards yang diadakan di Inggris. Tahun ini, BTS menjadi penyanyi Korea pertama yang masuk nominasi di BRIT Awards.

British Phonographic Industry atau BPI mengumumkan berbagai nominasi pada Rabu, 31 Maret 2021. Melalui akun Twitter, BRIT Awards mengumumkan BTS masuk dalam nominasi Grup Internasional Terbaik, penghargaan yang kembali dihadirkan setelah sempat ditiadakan selama satahun.

BTS akan bersaing dengan empat grup musik lainnya, seperti, Fontaines D.C., Foo Fighters, Haim, dan Run The Jewels. BRIT Awards tahun ini dijadwalkan akan tayang pada Selasa, 11 Mei 2021 waktu setempat.

Para penggemar BTS atau ARMY gembira mengetahui pencapaian baru grup idolanya ini. Mereka memberikan selamat kepada BTS. "Selamat BTS, kalian pantas mendapatkan semua hal baik di dunia ini dan kita semua tahu kekuatan yang kalian miliki, my boys," tulis @AlvesKymberlle. "Selamat atas nominasi pertama @BTS_twt !!! Artis Korea pertama! Aku sangat bangga padamu!" tulis @JeonAngel_18.

BTS/Spotify

Ini bukan kali pertama BTS mencetak sejarah di kancah internasional. Sebelumnya, lewat lagu Dynamite, BTS masuk nominasi Grammy Awards 2021 untuk kategori Best Pop Duo/Group Performance. Menjadi salah satu nominator dari 83 kategori merupakan pertama kalinya bagi BTS dan Negeri Ginseng berkesempatan mendapatkan penghargaan musik tertinggi dunia.

Lagu BTS berjudul Life Goes On juga tercatat sebagai lagu berbahasa Korea yang memuncaki chart Billboard Hot 100. Lagu Life Goes On dirilis Big Hit Entertainment/Columbia Records pada 20 November 2020 sebagai bagian dari album baru BTS, BE. Menurut Billboard, Life Goes On mencatatkan diri sebagai lagu ke-1.114 yang memuncaki Hot 100 sepanjang 62 tahun berdiri.

Selain Life Goes On yang berada di peringkat pertama, ada enam lagu BTS lainnya yang menduduki Billboard Hot 100, seperti Dynamite, Blue & Grey, Stay, Fly To My Room, Telepathy, dan Dis-ease. Ada delapan lagu dalam album BE. Dari delapan lagu itu, hanya lagu berjudul Skit yang tak masuk Billboard Hot 100.

