Vidi Aldiano Merayakan Ulang Tahun ke-31 Sekaligus Melamar Sheila Dara

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Vidi Aldiano membuat momentum ulang tahun ke-31 menjadi luar biasa. Dia hari istimewa itu, Vidi melamar kekasihnya Sheila Dara.

Vidi Aldiano menunjukkan keseriusan hubungannya dengan Sheila Dara yang sempat putus sambung. Di depan keluarga dan sahabat, Vidi berlutut di hadapan Sheila Dara sambil memberikan cincin.

"Sheila Dara Aisha, will you marry me?" kata Vidi Aldiano. Para tamu undangan bersorak gembira menyaksikan momentum bahagia itu. Selama beberapa saat, Vidi Aldiano dan Sheila Dara tampak salah tingkah. Antara bingung antara harus resmi dan formal atau tertawa geli karena semua mata tertuju kepada mereka. Akhirnya Sheila Dara menerima lamaran Vidi.

Dari video yang diunggah akun @lambe_turah pada Rabu, 31 Maret 2021, suasana perayaan ulang tahun Vidi Aldiano didominasi warna putih terlihat cukup meriah dengan berbagai dekorasi. Vidi Aldiano dan Sheila Dara kompak mengenakan setelan atasan dan bawahan serba putih. Hanya Sheila menambah akses abu-abu yang terlihat bagian pinggang.

Warganet turut senang melihat Vidi akhirnya melamar Sheila meski hubungan keduanya sempat kandas beberapa tahun lalu. Mereka menganggap Vidi Aldiano dan Sheila Dara adalah pasangan yang serasi. "Definisi jodoh tak kan ke mana, putus balikan, akhirnya bersatu juga. Selamat Kak Vidi dan Sheila," tulis @azalia7649. "Sebagai penggemar mereka, aku seneng banget, ya ampun akhirnya," tulis @sllymslla. "Ini bakalan jadi hari patah hati se-Indonesia," tulis @geminie0687.

Sheila Dara Aisha. TEMPO/Charisma Adristy

Baca juga:

Cerita Vidi Aldiano Sejak Ginjalnya Bersolo Karier

Hingga kini Vidi Aldiano dan Sheila Dara belum mengungkap ihwal lamaran tersebut. Di hari ulang tahun, Vidi mendapatkan hadiah spesial dari Sheila berupa konsol PlayStation 5 yang amat dia idamkan. Mainan itu disertai foto keromantisan mereka berdua. "Anak laki-laki yang berulang tahun mendapat hadiah lain dari gadis terbaik di dunia," tulis Vidi dalam Bahasa Inggris di Instagram pada Selasa, 30 Maret 2021.

Vidi Aldiano dan Sheila Dara pernah menjalin hubungan asmara selama dua tahun. Namun kisah cinta mereka kandas pada 2018. Sheila mengakuinya. Saat itu, dia dan Vidi sedang berfokus mengembangkan karier masing-masing. Mereka mengakui sulit mempertahankan hubungan jika masih ingin berfokus pada pekerjaan.

Kendati putus, Vidi dan Shiela masih sering bertemu dan mengunggah kebersamaan mereka di Instagram. Salah satunya saat perayaan ulang tahun ibunda Vidi Aldiano, Besbarini, pada Rabu, 19 Februari 2020 lalu di salah satu restoran. Sheila terlihat tidak canggung dan sudah sangat dekat dengan keluarga Vidi.