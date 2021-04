Film Venom 2 Bakal Tayang 24 September 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Film Venom: Let There Be Carnage akan tayang perdana pada 24 September 2021. Pemutaran film ini mengalami beberapa kali penundaan karena pandemi Covid-19.

Sebelumnya, film Venom: Let There Be Carnage atau Venom 2 bakal dirilis pada 25 Juni 2021. Kemudian mundur lagi pada 17 September 2021, dan informasi terakhir bakal meluncur pada 24 September 2021. Tom Hardy masih menjadi bintang utama dalam film Venom 2 ini.

Jika jadi meluncur pada 24 September 2021, maka film Venom 2 akan bersaing dengan sejumlah film lain yang hadir dalam waktu hampir bersamaan, yakni Dear Evan Hansen dan prekuel The Sopranos, yakni The Many Saints of Newark.

Teaser film Venom. YouTube

Mengutip Variety, kehadiran film Venom 2 ini juga masih mempertimbangkan agar tidak muncul bareng dengan film-film besar lainnya, seperti The Suicide Squad karya James Gunn dan Dune oleh Denis Villeneuve.

Film Venom: Let There Be Carnage atau Venom 2 menceritakan kelanjutan versi pertamanya yang muncul pada 2018. Film Venom ketika itu masuk dalam box office dan menghasilkan USD 855 juta.

Film Venom disutradarai oleh Andy Serkis. Tom Hardy berperan sebagai symbiote alien yang semula menjadi musuh Spider-Man. Venom memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Spider-Man, namun tampilannya lebih menyeramkan. Venom adalah 'sisi gelap dan keras' dari Spider-Man, namun ini bukan berarti dia adalah tokoh jahat.

Tom Hardy, aktor berusia 40 tahun, mengungkap rahasia film Venom. Wibbitz/REUTERS

Selain Tom Hardy, Venom 2 dibintangi oleh Woody Harrelson sebagai Carnage, Michelle Williams sebagai Anne Weying, Reid Scott sebagai Dan Lewis, dan Naomie Harris sebagai Shriek.

