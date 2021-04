Kwikku Fest 2021 Hadirkan Beragam Acara dan Datangkan Lebih dari 80 Narasumber

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah festival mengenai perfilman yang bertajuk Kwikku Fest 2021 akan digelar selama sepuluh hari pada 2 - 11 April 2021. Acara ini menghadirkan lebih dari 80 narasumber dari kalangan aktor, sutradara, penulis, kreator konten dan influencer secara online.

“Meski sampai saat ini keadaan tidak baik-baik saja, kami menghadirkan sebuah event akbar Kwikku Fest 2021, yang menghadirkan berbagai macam acara, dan disesuaikan dengan pasar Kwikku, yakni Gen Z dan milenial,” ujar CEO Kwikku.com, Hamdi, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 31 Maret 2021.

Kwikku Fest 2021 akan menggelar obrolan film, peluncuran buku, bedah buku, dan talkshow bersama para pelaku industri kreatif. Selain itu, ada juga nonton bareng mulai dari film box office Indonesia, film Korea Train To Busan, film komedi Looks That Kills, sampai film Doraemon, berjudul Stand By Me. Sedangkan untuk penggemar novel dan webtoon, event ini menghadirkan diskon hingga 80 persen.

Sutradara film, Richard Oh. dok. Falcon Pictures

Kwikku, kata Hamdi, mengajak masyarakat ikut dalam sebuah perayaan besar untuk kreativitas. "Lebih dari 80 kreator dari berbagai bidang kesenian akan tampil dan peserta bisa langsung berinteraksi dengan kreator-kreator favorit secara instan," ujarnya.

Konsultan Kwikku.com sekaligus sutradara film, Richard Oh menuturkan, banyak pilihan kelas-kelas kreatif dengan jadwal-jadwal fleksibel. "Bagi yang hanya ingin menikmati karya-karya tulisan atau film, di sinilah Anda menemukan dunia pilihan beragam, bermutu karena terkurasi, dengan tawaran menarik. Selamat menikmati Kwikku Fest April ini,” ujar suradara film Perburuan yang diadaptasi dari novel dengan judul sama karya sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer ini menjelaskan.

Acara Kwikku Fest 2021 ini tidak dipungut biaya. Pendaftaran bisa dilakukan dengan membuka website kwikku.com.