Cerita Rossa Gandeng Lee Dong Hae dan Dion Wiyoko Bintangi Video Musiknya

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Rossa menggandeng Lee Dong Hae, personel grup idola K-Pop, Super Junior dan Dion Wiyoko untuk membintangi video musik Hati yang Kau Sakiti yang dialihbahasakan ke dalam Bahasa Korea berjudul Sangcheo Badeun Maeum atau The Heart You Hurt. Video musik itu akan ditayangkan di kanal Youtube Rossa pada Rabu, 31 Maret 2021 pukul 18 WIB.

Menurut Rossa, ia memang ingin mengajak salah satu personel Super Junior di video musiknya. "Aku bilang, 'boleh enggak aku ngajak Dong Hae. SM Indonesia dan SM Entertainment di Korea langsung setuju," kata Rossa dalam konferensi pers yang digelar siang ini, Rabu, 31 Maret 2021. Super Junior dan Rossa berada di bawah naungan SM Entertainment di Seoul, Korea.

Adapun Dion Wiyoko, kata Rossa, lantaran ia memang mengakui sudah menyukai aktingnya di film Merry Riana dan Susi Susanti. Kebetulan, Rossa pernah terlibat kerja sama dengan Dion saat ia diminta menyanyikan soundtrack film Susi Susanti.

Dion Wiyoko. TEMPO/Nurdiansah

"Dan jujur aku suka wajah-wajah oriental. Suka Dion dari film Merry Riana. Terus ada film Susi Susanti, aktingnya bagus banget," katanya dengan tersenyum malu.

Setelah disetujui, para pembuat video musik dari Indonesia membuat storyboard yang kemudian dilempar ke Korea. Dong Hae setuju dengan konsep cerita di video musik itu. Proses pembuatan video musik itupun berlangsung di tiga tempat, yakni Seoul, Jakarta, dan Bali.

"Kalau enggak pandemi sudah nyanyi bareng, bikin single. Kalau mau bikin single sama Super Junior harus hati-hati banget, jadi kayaknya harus bikin musik bareng-bareng nanti setelah pandemi," katanya.

Rossa menggunakan midi dress berwarna merah muda dari koleksi Kate Spade New York. Instagram.com/@itsrossa910

Menurut Rossa, pertimbangan membuat video musik ini secara serius bermula dari saat ia melihat meme dengan menggunakan lagu Hati yang Kau Sakiti dalam drama Korea The World of The Married yang disukainya. Ada adegan saat Dokter Ji Sun Woo disakiti yang dibuat meme dengan lagu miliknya. Ia kemudian meminta lagu itu diterjemahkan dalam Bahasa Korea.

Rossa selanjutnya mulai menyanyi iseng-iseng dan mengunggah rekaman sederhana itu. Tak diduga reaksi netizen banyak sekali. "Ada yang bilang soundnya jelek, pronounciationnya salah. Makanya aku buat yang resmi dan bagus," katanya. Setelah dirilis single, ia mulai terpikir untuk membuat video musiknya dengan menyertakan Lee Dong Hae dan Dion Wiyoko itu.

Lee Dong Hae yang dipilih Rossa di musik video The Heart You Hurt ini amat antusias terlibat di proyek ini. Ia ikut mengunggah potongan musik video baru Rossa ini di akun Instagram miliknya, Sabtu, 27 Maret 2021. “Saya muncul di musik video penyanyi Indonesia, Rossa. Sebuah proyek yang menyenangkan. Saya meminta atensi kalian," tulis Dong Hae yang memiliki nama Indonesia, Dimas ini.

Lee Donghae. Koreaboo.com

Unggahan Dong Hae langsung dibanjiri ribuan komentar. "Berkah yang luar biasa bagi Rossa bisa mengajak teman lama Dong Hae dari Super Junior bisa muncul di musik video The Heart You Hurt ini,

tulis seorang netizen.

Rossa pun mengungkapkan rasa harunya melihat penggemarnya yang lintasgenerasi ini amat antusias menyambut video musik dari single versi Bahasa Korea yang dirilis tahun lalu itu. "Saya terharu sekali dengan respons yang banyak sekali sejak teaser musik video saya unggah di social media. Lucu-lucu baca komentar di Youtube, Twitter, Instagram, Facebook dan TikTok. Semoga kehadiran musik video dengan Dong-Hae ada di dalamnya mendapat respon bagus tidak hanya di Indonesia tapi juga di Korea dan belahan dunia lain.” kata Rossa.