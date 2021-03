Rayakan Hari Film Nasional, Joe Taslim Unggah Foto Lawas: Tak Ada Bacok-bacokan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor film laga, Joe Taslim mengunggah film lawas yang dibintanginya bersama Ario Bayu dan Atiqah Hasiholan, La Tahzan. Unggahan film yang beredar pada 2013 itu untuk merayakan Hari Film Nasional yang diperingati tiap tanggal 30 Maret sejak 1950.

"Selamat Hari Film Nasional. Film Indonesia: La Tahzan, 2013. Di film ini ga ada bacok-bacokan dan ga ada yang mati di film," tulisnya dengan menambahkan emotikon tertawa, melengkapi unggahan foto di akun Instagramnya, Selasa, 30 Maret 2021.

Joe Taslim menyinggung film-filmnya yang lain, kebanyakan memamerkan kemampuannya sebagai pejudo yang lincah beradu aksi seperti The Raid, Fast and Furious 6, Dead Mine, Sri Asih, dan yang segera tayang, Mortal Kombat. Film Mortal Kombat adalah film Amerika pertama Joe Taslim yang menempatkannya sebagai sosok sentral di film ini sebagai Sub Zero, si pemburu. Film ini akan tayang secara hybrid, sebagian di jaringan televisi kabel HBO Max dan di bioskop mulai 16 April mendatang.

Poster film Mortal Kombat. Instagram

Di film La Tahzan, yang merupakan film Indonesia bergenre drama, Joe Taslim berperan sebagai Yamada, pria Jepang dan fotografer lepas yang mengerti Bahasa Indonesia dan menyukai sosok Viona. Viona, diperankan oleh Atiqah Hasiholan, orang Indonesia yang merasa asing selama tinggal di Jepang, menjadi bahagia mendapatkan sahabat baru. Keduanya makin akrab hingga Joe Taslim berniat mualaf untuk melamar Viona.

Melihat unggahan Joe Taslim ini, Ario Bayu yang berperan sebagai Hasan pun memberikan emotikon tertawa. Ia pernah bermain dengan Joe Taslim dalam film Dead Mine. Netizen pun turut mengomentari unggahan Joe Taslim ini. "Sub Zero waktu masih jadi tukang es batu," tulis @agisprayudi. "Sub Zero pas lagi magang di Palembang," tulis @dikasaputra19_. "Baper di film ini, Bang Jota mendalami peran banget pas scene belajar salat pun keren bikin nangis," tulis @_zanggi.