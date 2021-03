Kezia Karamoy Lahirkan Bayi Perempuan, Hadiah Terindah di Ulang Tahun Pernikahan

TEMPO.CO, Jakarta - Model dan mantan penyanyi, Kezia Karamoy pagi ini melahirkan anak ketiganya yang berjenis kelamin perempuan. Ia mengungkapkan kebahagiaan usai kelahiran anak ketiganya itu di akun Instagramnya, Senin, 29 Maret 2021.

Saudara iparnya mengunggah foto si bayi cantik di Instagram Story dan diunggahnya ulang setelah memulihkan kondisinya usai melahirkan. "Haii baby Queency," tulis @nana.narang adik suaminya, Axcel Narang di atas foto yang diunggahnya itu. "See you soon Tambi sayang," tulis Kezia saat mengunggah ulang foto ini.

Baca juga: Ayahanda Meninggal, Kezia dan Angel Karamoy: Selamat Jalan Daddy

Penyanyi dan adik kandung Angel Karamoy, Kezia Karamoy melakukan sesi pemotretan menyambut Natal dengan tema musim salju. Kezia yang berfoto bersama suaminya, Axcel Narang tampak cantik dalam balutan gaun merah sembari memangku putra kecilnya, Alfredo Elfata Narang. Instagram/@itskeziakaramoy

Di beranda akun Instagramnya, adik kandung artis, Angel Karamoy ini mengungkapkan syukurnya atas kelahiran putrinya dengan selamat. "Ga bisa berkata kata lagi karena Tuhan Yesus begitu baik ...Puji Tuhan kelahiran anak perempuan kami berjalan sangat indah dan lancar, "tulisnya.

Kezia juga memuji suaminya, Axcel Narang yang tak pernah beranjak dari sisinya selama proses kelahiran putri ketiga. "Mlm suamiku tersayang @axcel.narang yang selalu nemenin aku ciumin pelukin aku kasih semangat sampai baby girl hadir, bahkan sampe ga tidur tapi tetap ngelawak biar aku terhibur. I love youuu misua," tulis mantan anggota girlband Cherrybelle ini.

Kelahiran bayi perempuan Kezia Karamoy ini menjadi kado terindah ulang tahun pernikahannya dengan Axcel yang keempat. Kezia dan Karamoy menikah pada 29 Maret 2017. Sebelumnya, pasangan ini sudah memiliki dua anak laki-laki.