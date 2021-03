Sudah 17 Bulan Sulli Meninggal, Netizen Peringati Ulang Tahunnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kepergiaan bintang Korea Selatan, Sulli untuk selama-lamanya sudah 17 bulan. Tapi masih banyak netizen yang merindukannya. Hari ini, bintang bernama lahir Choi Jin Ri ini berulang tahun ke-27. Netizen memperingati hari lahirnya dengan meramaikan lini masa di Twitter hingga menjadi trending topic.

"HBD Sulli, love," cuit @zzzxxjneyyy, sepuluh jam lalu, Senin, 29 Maret 2021. "Happy birthday Sulli. Pertama kali tahu waktu main di To the Beautiful You. Gimana rasanya? Udah lebih tenang kan? Hampir 2 tahun ditinggal," cuit @itsyournewdevil. "Happy birthday Sulli, wanita cantik yang hatinya sungguh baik. Masih gak percaya kalau dia udah pergi, rasanya masih tetap ada di dunia dan kayak lagi hiatur dari K-Pop. Selalu bahagia di sana, kami akan selalu mendoakanmu," cuit @textfromlala.

Sulli ditemukan tak bernyawa pada 14 Oktober 2019 di lantai dua rumahnya oleh manajernya dengan cara gantung diri. Mantan anggota grup idola (FX) ini mengalami depresi akibat perundungan yang ia terima di media sosial hingga mengambil keputusan ekstrem mengakhiri hidupnya.

Baca juga: 3 Bulan Sulli Meninggal, Ayahnya Diduga Ingin Dapat Asetnya

Artis Korea Sulli. Instagram

Bersamaan dengan peringatan hari lahirnya, netizen juga merasakan penderitaan yang dirasakan bintang drama Korea To the Beautiful You atau Hana Kimi versi Korea, bersama Choi Minho SHINee ini. "Kebayang ga si sedepresi dan frustasi apa Sulli pada saat itu. Dari gambarnya aja udah kaya ngasih tahu segimana sakit lukanya dia," tulis @savagevvolf sambil mengunggah akun Instagram Sulli.

Netizen juga mengungkapkan terima kasihnya untuk perempuan yang memulai debut keartisannya pada 2005 ini. "Hai cantik, selamat ulang tahun. Aku cuma mau bilang, terima kasih untuk senyummu, tingkah lucumu, dan semangatmu yang membuat diriku juga semakin kuat. I love you Sulli, aku merindukanmu," tulis @plusvibess. "Izinkan aku apresiasi wanita ini. Terima kasih pernah memberikan senyuman manis ke kami, Sulli sampai kapanpun akan selalu dirindukan," cuit @girlgrouparea.

Sebulan setelah Sulli meninggal, sahabatnya, Goo Hara juga menyusul pada 24 November 2019. Pada Mei 2019, Goo Hara juga melakukan percobaan bunuh diri. Goo Hara mengalami depresi akibat hubungannya yang tak sehat dengan bekas kekasihnya dan mendapatkan perundungan dari netizen. Kematian Sulli dan Goo Hara menambah panjang daftar selebritas Korea Selatan yang mengalami depresi dan akhirnya memilih jalan ekstrem untuk mengakhiri penderitaannya.

Jangan remehkan depresi. Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri di Indonesia, bisa menghubungi : Yayasan Pulih (021) 78842580