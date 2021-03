TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Hollywood George Segal meninggal dalam usia 87 tahun. George Segal pernah berperan dalam serial The Goldbergs, film Who's Afraid of Virginia Woolf, A Touch of Class, dan Just Shoot Me.

Istri George Segal, Sonia mengatakan suaminya meninggal karena komplikasi dari operasi bypass. "Keluarga sangat sedih atas kepergian George Segal," kata Sonia Segal seperti dikutip dari Variety dan Deadline Hollywood, Rabu 24 Maret 2021.

George Segal dikenal sebagai aktor yang jenaka dan memerankan karakter yang unik. Selain berakting, dia juga piawai memainkan alat musik banyo. Dia punya grup musik bernama Beverly Hills Unlisted Jazz Band dan pernah tampil di Carnegie Hall New York pada 1981.

Adegan dalam acara `Just Shoot Me` episode 20 di televisi NBC, tahun 1999. George Segal sebagai Jack Gallo bersama monyet bersama Sammy. Chris Haston/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

Karier akting George Segal bermula dari acara panggung di New York dan program televisi pada 1960-an. Setelah itu George Segal muncul dalam berbagai film.

George Segal pernah masuk nominasi Academy Award sebagai aktor pendukung terbaik dalam drama Who's Afraid of Virginia Woolf?.