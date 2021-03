Ada Mural Falcon and The Winter Soldier di Depan Mal FX Sudirman Jakarta

Mural The Falcon and the Winter Soldier karya Iannocent dan Herzven di depan Mal FX Senayan, Jakarta Selatan. Foto: Antaranews

TEMPO.CO, Jakarta - Serial film pahlawan super Falcon and the Winter Soldier mulai tayang pada Jumat, 19 Maret 2021. Kelanjutan film Avengers ini menghadirkan kisah dua sahabat Captain America, Sam Wilson alias The Falcon dan Bucky Barnes atau The Winter Soldier.

Bagi pecinta film superhero Marvel, sepertinya belum afdol kalau tak berfoto dengan latar mural The Falcon and the Winter Soldier di depan Mal FX di Jalan Sudirman, Jakarta. Seniman Iannocent dan Herzven menghadirkan mural duo Avengers mulai Minggu, 21 Maret 2021.

Mural The Falcon and The Winter Soldier karya Iannocent dan Herzven menyampaikan nilai kesetiaan, pengorbanan, dan persahabatan. "Saya ingin memberikan apresiasi tertinggi kepada Disney+ Hotstar atas dukungan kepada seniman street art lokal di Indonesia," kata Iannocent.

The Falcon and The Winter Soldier/Disney+

Dia dan Harzven berharap para pecinta cerita pahlawan super Marvel menikmati karya mereka. Mural The Falcon and the Winter Soldier ini memiliki luas lebih dari 66 meter persegi dan dikerjakan dalam tempo sebelas hari. Pembuatan mural ini melibatkan lima seniman yang dipimpin oleh Iannocent dan Herzven.

Ada sentuhan surealisme art dan fantasy art dalam mural yang disuguhkan Iannocent dan Herzven. Mereka memadukan warna biru dan merah yang mencerminkan karakter dan semangat perjuangan Falcon dan Winter Soldier. Jika ingin berfoto di sana, pastikan mengambil sudut gambar yang pas dan posisi aman karena letaknya persis di pinggir pedestrian.

