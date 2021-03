Anak Vin Diesel Bakal Main dalam Film Fast & Furious 9

TEMPO.CO, Jakarta - Putra Vin Diesel, Vincent Sinclair akan bermain dalam film Fast & Furious 9. Anak lelaki berusia 10 tahun ini akan memerankan tokoh Dominic Toretto saat muda.

Vincent Sinclair menjalani syuting film Fast & Furious 9 pada Juni 2019 di Leavesden Studios, Hertfordshire, Inggris. Semula film ini akan dirilis pada 2020. Namun pandemi Covid-19 membuat jadwal penayangannya mundur berulang kali, dari 28 Mei 2021 hingga 25 Juni 2021.

Pembuatan film Fast & Furious 9 menelan dana USD 200 juta dan Universal Studio berkukuh merilis film itu di bioskop. Hanya saja, di masa pandemi Covid-19, belum semua bioskop beroperasi dan ini menjadi salah satu kendala peluncuran film tersebut.

Aktor dan sutradara Vin Diesel memegang penghargaan Generation Award untuk filmnya The Fast and The Furious didampingi Tyrese Gibson dan Michelle Rodriguez, dan Jordana Browster pada acara 2017 MTV Movie and TV Awards auditorium The Shrine Auditorium , Los Angeles, 7 Mei. REUTERS/Mario Anzuoni

Sutradara Fast & Furious 9 adalah Justin Lin. Dia pula yang menjadi sutradara untuk Fast and Furious tiga, empat, lima, dan enam. Cerita kilas balik karakter Fast & Furious juga pernah muncul dalam Fast & Furious 7 pada 2015 dengan Alex McGee yang berperan sebagai Dominic Toretto muda.

Film Fast & Furious 9 berjudul The Fate of the Furious mengungkap hubungan tokoh Dominic Toretto dengan adiknya, Jakob yang diperankan oleh John Cena. Jakob dikenal sebagai seorang pembunuh yang bekerja sama dengan musuh Dominic Toretto, Cipher.

Karakter Chiper yang dimainkan oleh Charlize Theron diketahui memiliki dendam pribadi kepada Dominic Toretto. Selain Vin Diesel, Fast & Furious 9 dibintangi oleh Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, dan Helen Mirren.

