Afgan Berhasil Duet Bareng Idolanya, Jackson Wang di Lagu M.I.A

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Afgan berhasil mewujudkan mimpi berkarya bersama idolanya, Jackson Wang. Setelah menghadirkan lagu Say I'm Sorry pada Februari lalu, kali ini Afgan merilis single berjudul M.I.A bersama idolanya itu.

Afgan pernah bertemu dengan Jackson Wang di belakang panggung dalam sebuah acara di Seoul, Korea Selatan, pada 2019. "Saat itu kami berbincang mengenai kemungkinan bekerja sama," ucap Afgan dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat 19 Maret 2021.

Saat itu personal K-Pop Got7 tersebut memberikan respons positif. Afgan dan Jackson Wang kemudian berkolaborasi dalam satu lagu tanpa bertemu karena pandemi Covid-19. "Kami banyak bicara soal musik lewat telepon," ucap Jackson Wang.

Lagu M.I.A mengusung beat R&B dan subtle trap dengan nuansa noughties serta tempo yang lambat. Tembang ini menceritakan keyakinan dan kesetiaan seseorang yang tidak akan pergi dari orang yang dia cintai. Lagu M.I.A ditulis oleh Benny Mayne dan Emily Vaughn serta diproduseri oleh Tha Aristocrats.

Afgan melakukan rekaman M.I.A di studio rekaman Empire, Amerika Serikat. Perusahaan rekaman ini menaungi sejumlah penyanyi terkenal, di antaranya Iggy Azalea, Snoop Dogg, Adam Lambert, Tyga, Robin Thicke, dan Busta Rhymes. Proses rekaman lagu M.I.A oleh Afgan dilakukan secara terpisah dengan Jackson Wang.

Pria 31 tahun ini menyatakan proses pembuatan lagu M.I.A begitu menyenangkan dan menjadi bagian besar dari eksplorasi di album mendatang. Senada dengan Afgan, Jackson Wang menganggap lagu M.I.A sempurna dan smooth.

Video musik M.I.A dapat disaksikan di akun YouTube Afgan pada Sabtu, 20 Maret 2021 pukul 12.00 WIB. Berikut lirik lagu M.I.A

M.I.A

[Verse1]

Now you always wear your heart upon your sleeve

I still think about you, even when I sleep

Why you always worried that I’m gonna leave

You don’t have to do that, baby now with me

[Pre-Chorus]

You ain’t gotta switch up like that

Know you want love like that

Treat you so good right back

Don’t say you want it

Say you want love like that

Love like that

And just like that

You come right back

[Chorus]

You know you got my heart

And that’s all I ever want

I told you from the start

That I won’t

Won’t go M.I.A, go M.I.A

No need to be scare now

Know I’m gonna stay around

Won’t go M.I.A, go M.I.A

No need to be scare now

Know I’m gonna stay around

[Verse2]

I’m waiting like that

Cloudy bay on deck

Loving you no test

Put myself on a bet

Don’t hesitate

Nah nah nah nah

My lovin for you girl it’s true

Oh no o o

Got me at hello

It’s like you’re magic how you flipped my emotions

Don’t try to assume

Girl i’m not leaving you

I’m swimming in feelings

Your love got me fiening

‘Jackson’

"Kita bisa menari saat mendengarkan lagu ini. Dan aku pikir, dunia membutuhkan lebih banyak lagu seperti ini," ucap Afgan. "Aku harap M.I.A membuat para pendengar merasa senang karena itulah arti musik yang sebenarnya."