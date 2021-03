Ramai Soal Sisca Kohl, Netizen Ungkap Pamannya Orang Ketiga Terkaya di Asia

TEMPO.CO, Jakarta - Artis TikTok, Sisca Kohl menjadi sorotan setelah sejumlah kontennya yang viral karena menunjukkan kehidupan mewahnya. Salah satu video TikToknya yang membuat netizen takjub adalah saat ia bersama adiknya, Aliyyah Kohl menemukan celengan lamanya.

Dalam video yang telah ditonton lebih dari 28 juta kali ini, mereka tidak sengaja menemukan celengan yang berbentuk brankas. Saat dibuka, tumpukan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu memenuhi brankas tersebut. Karena terlalu banyak, mereka berdua sampai membutuhkan mesin penghitung uang untuk menghitung jumlah uang tabungan mereka sejak dari kecil itu.

"Dari kecil aku selalu menabung, menabung itu penting sekali karena uang hasil tabungan kita akan berguna sekali di masa depan. Papa mama ku selalu ngajarin kita untuk rajin menabung. Awalnya sedikit lama-lama menjadi banyak. Kalian juga harus rajin menabung ya, selamat mencoba," katanya dalam video tersebut yang diunggah pada Kamis, 11 Maret 2021.

Baca juga: Aksi Pamer Denise Chariesta Disandingkan dengan Crazy Rich Surabaya

Sisca Kohl. TikTok/@siscakohl

Seketika kolom komentarnya dipenuhi oleh artis TikTok lainnya yang ikut kagum dengan uang tabungannya yang tidak sengaja ketemu saat mereka berdua sedang membereskan lemari. Karena sering menunjukkan harta kekayaannya dan membeli sejumlah barang serta makanan bernilai fantastis yang tak biasa, netizen lainnya sampai penasaran tentang pekerjaan orang tua Sisca.

Dari tangkapan layar komentar TikTok yang beredar di Twitter, salah seorang netizen bertanya pekerjaan orang tua Sisca dan Aliyyah. "Emak bapaknya kerja apa sih?" tulis @namaakusiapahey. Kemudian netizen lainnya menjawab kalau Sisca dan Aliyyah merupakan keponakan dari orang ketiga terkaya di Asia bernama Ma Huateng, orang yang berada di balik kesuksesan Tencent, perusahaan Internet terbesar keempat setelah Google, Amazon, dan eBay.

"Dia keponakan Ma Huateng CEO Tencent orang terkaya ke-3 se Asia, ke-2 se China, ke-14 sedunia dan bapaknya kerja di Tencent," balas @Rizqiekaoktaviana. Diketahui pada 2020, Pony Ma Huateng, berada di peringkat kedua orang terkaya Cina, dengan kekayaan USD 57,4 miliar, naik 50% setelah Jack Ma, pendiri raksasa e-commerce Alibaba.

Sisca Khol mulai aktif di TikTok sejak 2018. Perempuan kelahiran 2002 yang juga merupakan YouTuber dengan 413 ribu subscribers ini tengah menempuh pendidikan di The University of New South Wales, Sydney Australia.

Selain disoroti netizen Indonesia, konten TikTok milik Sisca Kohl ini bahkan sampai ditayangkan di program berita salah satu stasiun TV ternama di Korea pada Februari lalu. Dalam kontennya, Sisca menggoreng stroberi Korea seharga Rp 1,2 juta. Selain itu, ia juga mengkombinasikan stroberi tersebut dengan mie instan. Setiap di akhir video Sisca menyebut, "Selamat mencoba" dan membuat netizen gemas saat mengetahui harga makanan maupun barang yang ia miliki.

MARVELA