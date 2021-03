Falcon and The Winter Soldier Tayang Hari Ini, 2 Sahabat Penerus Captain America

Falcon and The Winter Soldier. Dok. Disney

TEMPO.CO, Jakarta - Marvel Studios menghadirkan serial terbaru dari rangkaian Marvel Cinematic Universe atau MCU berjudul The Falcon and The Winter Soldier. Serial kedua dari Marvel Studios pada ini melanjutkan kisah duo heroik Sam Wilson yang diperankan oleh Anthony Mackie alias The Falcon, dan Bucky Barnes yang diperankan oleh Sebastian Stan alias The Winter Soldier.

Falcon dan Winter Soldier bekerja sama melawan kelompok anti-patriotisme, Flag-Smashers dalam petualangan yang menguji persahabatan, kesetiaan, dan kesabaran. Film Falcon and The Winter Soldier ini karya sutradara Kari Skogland dengan Malcolm Spellman sebagai penulis naskah.

Serial Falcon and The Winter Soldier tayang perdana dan eksklusif di Disney+ Hotstar mulai hari ini, Jumat, 19 Maret 2021, dan akan muncul episode baru di setiap minggunya. Dalam film ini, penonton akan mengetahui kehidupan dua anggota tim Avengers, yakni Sam Wilson dan Bucky Barnes setelah melewati peristiwa blip (time heist) yang terjadi di Avengers: Endgame.

Seperti diketahui, Sam Wilson dan Bucky Barnes memiliki karakter yang berlawanan. Yang satu agak selengean, satu lagi cukup serius. Mereka harus menjaga kedamaian saat tak ada lagi Steve Rogers sebagai Captain America dan membuktikan layak atas warisannya. Apakah kedua sahabat ini mampu membawa nama baik Captain America?

Dalam serial The Falcon and The Winter Soldier, Marvel akan menghadirkan karakter-karakter lain, seperti Daniel Brühl sebagai Baron Zemo, Emily VanCamp sebagai Sharon Carter atau Agent 13, dan Wyatt Russell sebagai John Walker -muncul pertama kali dalam Captain America: Civil War. Ada pula Erin Kellyman sebagai Karli Morgenthau, yang dikenal dengan sebutan Flag-Smasher, sosok penjahat super.

Sountrack film The Falcon and Winter Soldier menyuguhkan original theme song karya Henry Jackman. Dia juga yang membuat soundtrack beberapa film Marvel Studios, seperti Captain America: Civil War dan Captain America: The Winter Soldier.

