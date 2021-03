Pisah dari Kiwil, Eva Belisima Terima Lamaran Pacar Lama

TEMPO.CO, Jakarta - Eva Belisima, mantan istri Kiwil menerima lamaran dari mantan pacarnya yang bernama Karan Romana di Pulau Dewata Bali. Momen lamaran yang begitu romantis di pinggir pantai itu dibagikannya melalui video yang diunggah di Instagram Story pada Selasa, 16 Maret 2021.

Awalnya Eva bersama Karan menaiki sebuah helikopter, tak disangka di pinggir pantai taburan bunga bertuliskan, "Will you marry me Eva?". Eva diminta untuk melihat ke luar jendela dan membaca tulisan tersebut dari kejauhan. Ia tak bisa menahan rasa bahagia sekaligus terharunya atas kejutan ini.

"Aku benar-benar enggak nyangka, tiba-tiba kok landing di pantai eh ternyata ada surprise yang so sweet. Terus guys gue disuruh lihat ke bawah dan Oh My God langsung aku tersedu nangis bahagia. Aku langsung teriak," tulis penyanyi dangdut itu di Instagram Story.

Eva Belisima saat dilamar kekasih lamanya, usai berpisah dengan komedian, Kiwil. Foto IG Eva Belisima.

Begitu mendarat, Karan langsung berlutut di hadapan Eva dan memberikan cincin yang telah ia siapkan. Di saat itu air mata Eva tumpah dan Karan memberikan pelukan untuk menenangkannya.

"Thank You so much @mr.janu82 always be there for me, selama 5 tahun putus nyambung bahkan sempat kita saling meninggalkan dan memilih berjodoh dengan yang lain tapi ya namanya cerita hidup anak manusia selalu ada lika-liku tapi cinta mu mengajarkanku arti sebuah perjuangan," tulisnya.

Ia tak menduga hubungannya bersama Karan bisa berlanjut hingga saat ini. Dengan keadaan ini, Eva semakin yakin kalau jodoh memang sudah ditakdirkan dan tidak akan tertukar. Ia berharap Karan menjadi pelabuhan hati terakhirnya.

Kiwil dan istrinya, Eva Belisima tengah berbulan madu di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Foto: IG Eva Belisima.

"Kisah denganmu membuktikan bahwa tulang rusuk tak akan pernah tertukar walaupun harus transit ke beberapa hati dulu dan kadang harus dipertemukan dengan orang yang salah dulu sebelum bener-bener sampai pada tujuan titik di mana HATI akan pulang dan menetap selamanya, semoga kita adalah insan yang saling menemukan amin," tulisnya.

Proses Karan melamar Eva ini juga turut disaksikan langsung oleh Rohimah, mantan istri pertama Kiwil. Rohimah ikut menjadi penumpang dalam helikopter yang menjadi saksi bisu hari bahagia Eva dan Karan. Keduanya berlibur bersama di Bali dan terlihat sangat akur meski sebelumnya sempat berseteru.

Pada 14 Januari 2021, Eva menggelar konferensi pers untuk menjelaskan bahwa dirinya memilih mundur sebagai istri Kiwil. Keputusan itu keluar setelah ia berdiskusi dengan Rohimah. Saat melihat kemesraan yang dipamerkan Eva dan Kiwil, Rohimah mengajukan gugatan perceraian. Ia mengaku sudah tak bisa menoleransi perilaku suaminya yang gemar berpoligami. Meski Eva Belisima memilih mundur, Rohimah pada akhirnya tetap memilih bercerai setelah mengetahui Kiwil ternyata benar-benar menikahi Venti Figianti, perempuan asal Bandung.

MARVELA