Intip Dzaki Sukarno, Orang Indonesia yang Dapat Golden Ticket di American Idol

TEMPO.CO, Jakarta - Pemuda asal Indonesia, Dzaki Sukarno tiba-tiba menjadi sorotan setelah lolos dan mendapatkan golden ticket dalam audisi American Idol Season 4. Saat audisi pria 20 tahun yang tinggal di Las Cruces, New Mexico ini berhasil mencuri perhatian para juri yang terdiri dari Katy Perry, Lionel Richie dan Luke Bryan.

"Sekali lagi terima kasih telah menonton! Sangat berterima kasih atas kesempatan ini dan terus tonton @AmericanIdol di @ABCNetwork untuk melihat saya dan teman-teman dalam perjalanan kita ke Hollywood Week! #DzakiOnIdol," tulisnya sambil menunjukkan golden ticket di Instagram pada Senin, 1 Maret 2021.

Saat audisi, mahasiswa jurusan bisnis pertanian di New Mexico State University ini membawakan lagu bergenre country berjudul Good As You yang dipopulerkan oleh Kane Brown. Tidak dengan tangan kosong, Dzaki memainkan gitarnya di hadapan ketiga juri. Ia mengaku ini adalah pengalaman yang sangat luar biasanya untuknya.

Tidak hanya suka menyanyikan lagu bergenre Country, dalam kesehariannya Dzaki Sukarno juga senang berkostum ala Koboi. Foto/Instagram

"Orang Indonesia gak banyak yang ikut audisi American Idol. Saya gugup tetapi juga semangat. Saya gak ingat apa-apa tentang audisi saya. Saya masuk ruangan audisi dan saya tidak ingat apa-apa. Tapi saya senang," katanya dikutip dari video yang diunggah oleh VOA Indonesia di YouTube pada Senin, 15 Maret 2021.

Dzaki pertama kali mengikuti audisi American Idol karena diajak oleh temannya. Ia harus melalui tahapan audisi melalui Zoom sebelum akhirnya bertemu langsung dengan ketiga juri. "Awalnya saya tidak ingin ikut tapi saya bolos kelas, audisi (lewat Zoom) dan dari situ saya di sini, alhamdulillah," katanya.

Ia mengaku sudah lama mencintai genre musik country dan sudah dianggap sebagai dunianya. Kecintaan itu bermula dari keluarganya dan berlanjut hingga sekarang termasuk pada penampilannya yang bergaya seperti koboi. "Saya bertemu orang Indonesia seumuran saya, saya pakai sepatu boots dan jeans, pakai gesper besar, topi koboi. Mereka bilang 'Oke ini orang pasti bukan orang Indonesia'. Saya senang saya berbeda mewakili Indonesia dan musik country," katanya.

Mendapatkan Golden Ticket di audisi American Idol, Dzaki Sukarno berharap dapat menjadi orang Indonesia pertama yang dikenal sebagai penyanyi country. Foto/Instagram

Selain bekerja di industri pertanian, ia juga merupakan bagian dari Angkatan Udara AS. Dzaki baru serius di bidang tarik suara dua tahun belakangan ini. Ketertarikannya dimulai sejak ia melihat sang ayah yang gemar memainkan gitar dan sang ibu yang sering bernyanyi. Kedua orang tuanya mendukung penuh pilihan Dzaki untuk terjun ke dunia tarik suara.

Dzaki Sukarno ingin kesempatannya berkompetisi di American Idol ini bisa digunakan sebaik mungkin untuk nantinya menjadi penyanyi pertama bergenre country dari Indonesia. "Tujuan saya melaju sejauh mungkin. Dari sana, saya mau buat musik saya sendiri. Saya mau mempopulerkan nama saya apalagi sebagai orang Indonesia penyanyi country. Tidak ada penyanyi country dari Indonesia, saya mau jadi yang pertama karena saya tahu waktu sukses di masa depan kesuksesan itu bukan hanya untuk saya tetapi keluarga juga," katanya.

MARVELA