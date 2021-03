Aurel Hermansyah Nangis Menjelang Lamaran, Ashanty: Meweknya Disimpan Cantik

TEMPO.CO, Jakarta - Atta Halilintar resmi melamar Aurel Hermansyah pada Sabtu, 13 Maret 2021. Proses lamaran berlangsung megah dan disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta.

Persiapan pertunangan Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar ini terbilang kilat. Musababnya, keluarga besar Anang Hermansyah sempat positif Covid-19 dan harus menjalani isolasi dan perawatan selama sekitar dua pekan.

Malam sebelum pertunangan berlangsung, Aurel Hermansyah menyampaikan betapa dia bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu sambungnya, Anang Hermansyah dan Ashanty. "Enggak tahu harus bilang apa lagi untuk dua-duanya yang selalu ribet dari kemarin-kemarin ikut ngurusin," tulis Aurel Hermansyah di Instagram.

(Paling kiri) Krisdayanti menghadiri acara lamaran Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar pada Sabtu, 13 Maret 2021 di InterContinenntal Jakarta. Instagram/@krisdayantilemos

Aurel Hermansyah mengenang saat persiapan pernikahan ayahnya dengan Ashanty pada 12 Mei 2012. "Dulu aku yang ikut bantu-bantu, sekarang mereka berdua yang selalu bantu telepon ke sana ke mari, sampai pagi kadang mengurus acara untuk anaknya ini," tulis Aurel Hermansyah seraya menyematkan foto saat Anang dan Ashanty menikah. "Masya Allah. Terima kasih ya Allah."

Di akhir tulisan, Aurel Hermansyah memberi tahu kalau dia mengetik pesan itu sambil menangis.

Mengetahui putri sambungnya menangis, Ahansty merespons di kolom komentar. "Meweknya disimpan dulu cantik," tulis Ashanty. "Will always love and support you my diamond."

Aurelie Hermansyah dan kekasihnya Atta Halilintar menggungah foto prewedding menjelang acara lamaran pada Sabtu, 13 Maret 2021. Berita pernikahan putri sulung Anang Hermansyah dan putra sulung dari keluarga Gen Halilintar ini disambut antusias oleh para penggemarnya. Instagram/@Aurelie.hermansyah

Dalam unggahan terbaru, Aurel Hermansyah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu acara pertunangannya. "Terima kasih buat semua vendor yang sudah mau kami repotkan dalam waktu kilat," tulis Aurel Hermansyah.

Lantaran sempat positif Covid-19, Titania Aurelie Nurhermansyah mengatakan semua persiapan pertunangan berlangsung singkat. Contohnya, temen-teman dan para tamu baru mendapatkan undangan dua hari sebelum pertunangan. Busana pertunangan Aurel Hermansyah - Atta Halilintar juga dibuat kurang dari sepuluh hari. Sepatunya dibikin dalam tempo tiga hari, dan tas satu hari jadi.