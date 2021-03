Menangis Rindu Peluk Anak, Okan Kornelius Akui Sudah Setahun Tak Bertemu

Artis Okan Kornelius didampingi kuasa hukumnya saat mendatangi Polsek Limo, Depok, Jawa Barat, Jumat 12 Maret 2021. Kedatangan Okan Kornelius untuk mengecek hasil laporan yang dibuat mantan istrinya May Lee atau Lee Sachi atas kehilangan sejumlah barang di rumah Okan. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Okan Kornelius tak kuasa menahan air matanya saat mengungkapkan kerinduannya kepada anaknya, Jaden Kornelius Tjeuw. Ia mengaku sudah satu tahun tidak bertemu dengan Jaden yang kini tinggal dengan Viviane, mantan istri Okan.

"Gue bisa lihat dari jauh untuk sementara waktu meskipun itu berat banget buat gue. I miss him so much. Cuma ya gimana, mungkin gue harus bayar kesalahan gue ini dengan seperti ini tapi gue selalu berdoa semoga suatu hari gue bisa peluk dia," katanya dengan suara tersedu-sedu di kanal YouTube Melaney Ricardo pada Jumat, 12 Maret 2021.

Tahun lalu, Viviane melaporkan Mey Lee atau Lee Sachi, mantan istri kedua Okan atas dugaan penganiayaan anak ke Polda Metro Jaya. Dengan adanya kejadian tersebut, Okan sangat merasa bersalah atas apa yang dialami bocah 7 tahun itu. Menurutnya kesalahan terbesarnya adalah mempercayakan orang yang salah untuk merawat Jaden. Okan pun saat ini tengah merenovasi rumahnya demi menghilangkan rasa trauma anaknya.

Baca juga: Eks Istri Okan Kornelius Laporkan Penganiayaan Terhadap Anaknya

"Yang terberat adalah gue belum bisa meluk dia, udah hampir setahun kan ya. Karena emang posisinya lagi covid juga, gue kan juga sering keluar dan gue belum berani untuk manggil dia ke sini karena kan rumah ini belum berubah total. Gue yakin psikis dia terganggu dan sedikit kurangnya juga karena gue, karena ini terjadi di rumah gue," katanya.

Presenter Viviane Tjeuw menggugat suaminya, Okan Kornelius pada 18 Februari 2015. Mereka resmi bercerai pada 9 April 2015, dan kini Viviane dikabarkan dekat dengan Sammy Simorangkir. Twitter.com

Okan mengaku senang melihat tumbuh kembang Jaden yang kini dirawat oleh Viviane. Ia yakin, Viviane sebagai ibu kandung yang melahirkan Jaden tidak mungkin menyakitinya dan akan menjaganya dengan baik. Meski belum bisa bertemu, Okan berusaha untuk bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan Jaden.

Okan menjelaskan kalau Jaden merupakan anak yang tidak mudah mengutarakan isi hatinya, terlebih jarak yang memisahkan membuat komunikasi mereka berdua sedikit terhambat. Namun Okan berusaha mencari cara untuk bisa berkomunikasi dengan Jaden, salah satunya adalah dengan bermain game.

"Dia kan suka main game online, gue bela-belain untuk bisa main game online karena gue gak ngerti. Gue bela-belain ngerti main game online karena gue bisa ngobrol dua arah di game itu, gue bisa dengar suara dia dan dibantu teman gue untuk jelasin cara mainnya. Dengar suara dia aja gue udah senang," kata Okan yang bernah bertunangan dengan Donna Agnesia itu.

Okan Kornelius menikah dengan Viviane pada 13 November 2010 dan bercerai 2015. Dari pernikahan itu keduanya dikaruniai seorang putra, Jaden Kornelius Tjeuw. Viviane menikah lagi dengan penyanyi Sammy Simorangkir pada 22 Juli 2017 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Gevariel Jogi Simorangkir. Sedangkan Okan menikah lagi dengan Mey Lee pada 10 Februari 2018 dan bercerai 2020.

MARVELA