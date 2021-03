Engku Emran Eks Laudya Cynthia Bella Mulai Berani Unggah Foto Tunangannya

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan suami Laudya Cynthia Bella, Engku Emran mulai mengunggah foto tunangannya, Noor Nabila di Instagram. Meski tidak secara jelas, Noor Nabila terlihat duduk di sampingnya dan terlihat dari pantulan layar audio mobil.

"Choppy until you came along (berombak sampai akhirnya kau datang)," tulis Engku Emran di Instagramnya pada Jumat, 12 Maret 2021 dengan kolom komentar yang ditutup.

Tidak hanya sekadar foto semata, sepertinya CEO sebuah stasiun televisi di Malaysia ini punya pesan khusus untuk Nabila Noor. Dalam layar audio mobil tersebut terlihat jelas lagu yang sedang mereka dengarkan, milik Sade berjudul By Your Side atau dalam Bahasa Indonesia Di Sisimu. Seakan lagu tersebut menggambarkan Engku Emran ada di samping Noor Nabila di dalam mobil.

Noor Nabila dan Engku Emran bersama teman-teman mereka bersepeda. Foto: Instagram Noor Nabila.

Awal Maret lalu, Engku Emran dikabarkan sudah bertunangan dengan selebgram Malaysia, Noor Nabila. Sebelum kabar ini beredar luas, banyak netizen Malaysia yang sudah menduga kedekatan mereka. Mereka memberi komentar pedas terkait hubungan keduanya.

Baik Engku Emran dan Noor Nabila sama-sama sudah pernah menikah. Sebelum menikah dengan Laudya Cynthia Bella, Engku Emran sudah pernah menikah dengan artis Malaysia, Erra Fazira dan dikaruniai seorang anak perempuan. Noor Nabila juga sudah pernah menikah 2017 silam dengan artis Malaysia, Sharnaaz Ahmad dan bercerai tahun lalu.

Keduanya memiliki hobi yang sama yaitu bersepeda. Tidak jarang momen bersepeda bersama itu dibagikan Noor Nabila di Instagram pribadinya. Mereka juga sering terlihat menghabiskan waktu bersama untuk main golf dan mengikuti pengajian.

Engku Emran menikah dengan Laudya Cynthia Bella pada 8 September 2017. Sebelum mengaku bercerai pada 1 Juli 2020, Bella sudah dikabarkan pisah rumah setelah Oktober 2019, tak lagi kembali ke Malaysia dan memilih pulang ke Indonesia. Meski sudah berpisah cukup lama dan kini dikabarkan bertunangan, foto-foto Bella masih banyak di akun Instagram Engku Emran.

