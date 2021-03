Beri Semangat Kaesang, Aldi Taher Dituduh Pansos

TEMPO.CO, JAKARTA - Aldi Taher memberikan semangat kepada Kaesang yang saat ini tengah menjadi sorotan usai putus dari Felicia Tissue dan sudah menemukan penggantinya, Nadya Arifta. Banyak hujatan dari netizen yang diarahkan kepada Kaesang dan membuat Aldi Taher memberikan semangat melalui video yang diunggah di Instagram TV.

"Semangat brother @kaesangp," tulisnya pada keterangan video yang diunggahnya pada Selasa, 9 Maret 2021.

Baca: Aldi Taher Calonkan Diri Jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Netizen: Pasti Kalah

Video tersebut berisi penampilannya saat menyanyikan lagu spesial untuk memberi semangat Kaesang. Lagu ini sempat dirilis oleh Aldi Taher dengan judul Mama Izinkan Papa Poligami pada Februari lalu. Kali ini, ia mengubah liriknya menggunakan kata-kata semangat dan memasukkan nama Kaesang. Tidak lupa Aldi Taher yang mengaku sebagai ustad juga mengingatkan Kaesang untuk membaca Alquran.

"Brother Kaesang I love you so much. Brother Kaesang tetap semangat. Brother Kaesang kok ganteng banget. Brother Kaesang tetap semangat. Jangan sedih oh brother Kaesang. Lebih baik kita baca Alquran," demikian lirik yang dinyanyikan oleh Aldi Taher berulang-ulang selama hampir 4 menit.

Lutfi Agizal ikut mengomentari video ini karena melibatkan Kaesang yang merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo. "Bang lo gak takut dimarahin pak Jokowi?" tulisnya di kolom komentar. Tidak ditanggapi oleh Aldi Taher, netizen yang justru membalasnya. "Pak Jokowi ga mungkin marahi orang kaga waras," tulis @pate__kyo. "dua musuh masyarakat berkumpul," tulis @bob_snow1. "Dia kan mau jdi presiden amerika bro," tulis @yoviial.

Berakhirnya kisah asmara Kaesang Pangarep kian menjadi perbincangan setelah meninggalkan Felicia Tissue. Kaesang yang tiba-tiba menghilang alias ghosting dari Felicia setelah 5 tahun menjalin asmara. Instagram/@feliciatissuee

Netizen lainnya menilai Aldi Taher hanya pansos dengan Kaesang yang saat ini viral di media sosial. "Ciee berhasil cari panggung," tulis @sranewest. "Gile lu pansos nya udah gak ke tolong," tulis @firlana15. "Katanya lebih suka panggung akhirat dari pada panggung dunia, tapi kerjanya pansos mulu," tulis @awalnur36. "Kaesang pasti nyesel mutusin Felicia kalau tau resikonya bakal di buatin lagu sama Aldi Taher," tulis @ridwanbadrun17.

Aldi Taher mengeluarkan lagu terbarunya berjudul Mama Izinkan Papa Poligami awal Februari lalu. Secara khusus Aldi Taher mengunggah cuplikan video lagu tersebut dengan memperagakan Joget Poligami dan men-tag akun Instagram Deddy Corbuzier. Merasa bingung, Deddy langsung mempertanyakan agama Aldi Taher. "Papa izinkan mama tuk poligami!!?!? Gw di tag pula. Agama ente ape sih serius deh nanya," tulis Deddy di Instagram Storynya pada Minggu, 7 Februari 2021.

MARVELA