Sering Dianggap Tidak Serius, Selena Gomez Akan Berhenti dari Industri Musik?

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez mengungkap kemungkinan untuk berhenti dari kariernya sebagai musisi di industri musik dalam wawancaranya menjadi model utama April 2021 untuk majalah Vogue.

Melansir dari Billboard, Rabu 10 Maret 2021, Selena menyebutkan kemungkinan berhenti berkarier di dunia musik karena banyak orang yang tak menganggapnya serius dalam bermusik.

"Sulit untuk terus bermusik ketika orang tidak menganggap yang kamu kerjakan dengan serius. Saya di titik mengalami momen seperti 'Apa poin pentingnya?', 'Kenapa saya tetap melakukan ini?'," ujar Selena.

Padahal di usianya yang menginjak 28 tahun, wanita muda itu memiliki karier musik yang baik dengan 3 album nomor satu di Billboard 200 dan memiliki pengaruh lebih besar dibanding saat berperan dalam film "Barney and Wizards of Waverly Place".

Ia menyampaikan baginya lagu "Lose You to Love Me" merupakan karya terbaik yang dihasilkannya namun masih banyak yang melihatnya sebagai kekurangan.

Meski demikian, ia bersyukur masih banyak penggemarnya yang menikmati musik yang dibuatnya.

"Saya sangat berterimakasih untuk hal itu jadi saya masih akan berusaha. Aku rasa di kesempatan selanjutnya aku akan buat album yang beda. Aku akan coba satu kali lagi mungkin sebelum berhenti dari dunia musik," kata Selena Gomez.

Lagu "Lose You to Love Me" menjadi single utama dalam album studio ketiganya "Rare" dan merupakan lagu pertama Selena Gomez yang menjadi nomor satu di Billboard Hot 100.

Itu merupakan pencapaian terbesar Selena setelah satu dekade berkecimpung di dunia tarik suara.

Lagu yang ditulis oleh Justin Tranter dan Julia Michaels itu membantu Selena menuangkan pengalaman patah hatinya dalam sebuah lagu.

"Saat aku berhenti dan menerimanya, lalu memutuskan untuk membagikan cerita itu dengan orang lain. Itu yang saya rasakan saat merilis lagu itu (Love You to Love Me)," kata Selena Gomez.

Terkait album keempatnya yang merupakan percobaan terakhir sebelum berhenti berkarir di dunia tarik suara, para penggemar Selena dapat menikmati album berbahasa Spanyol "Ep Revelación" pada 12 Maret mendatang.

Ada 7 lagu dalam album itu, termasuk lagu single yang sudah pernah dirilisnya "Baila Conmigo" kolaborasi dengan penyanyi sekaligus rapper Rauw Alejandrocdan De Una Vez.

Selena Gomez juga memasukan lagu "Selfish Love" karya bersama dengan DJ Snake, serta karya lainnya berjudul "Dámelo To", "Buscando Amor", "Vicio," dan "Adios."