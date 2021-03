Syuting Ulang, Sejumlah Pemain River Where The Moon Rises Rela Tak Dibayar

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea, River Where The Moon Rises harus melakukan syuting ulang usai salah satu pemain utamanya, Ji Soo mengaku menjadi pelaku bullying di sekolah menengah. Ji Soo yang berperan sebagai On Dal dikeluarkan dari proyek drama yang diproduksi stasiun televisi KBS ini dan digantikan oleh aktor Na In Woo.

Na In Woo pertama kali tampil sebagai On Dal di episode 7 yang tayang Senin, 8 Maret 2021. Dilansir dari Soompi, Selasa, 9 Maret 2021, sejumlah pemain River Where The Moon Rises menawarkan untuk tidak menerima pembayaran untuk syuting ulang. Lebih dari 95 persen syuting telah selesai sebelum kepergian Ji Soo.

Menurut outlet berita Star News dan Herald Pop, sumber dari drama tersebut menyatakan bahwa aktor termasuk Lee Ji Hoon, Wang Bit Na, Choi Yu Hwa, Ki Eun Se, Ryoo Ui Hyun, dan Kim Hee Jung telah memberi tahu tim produksi bahwa mereka tidak akan menerima bayaran untuk syuting ulang. Mereka ingin membantu tim produksi yang mengalami banyak kerugian atas kejadian ini.

Tim produksi telah mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pemeran. Menurut laporan yang belum dikonfirmasi dari OSEN, Yoon Joo Man juga telah memutuskan untuk tidak menerima pembayaran.

“Perusahaan produksi juga mengalami kerusakan akibat insiden ini. Mereka adalah rekan kerja, dan keputusan ini dibuat dengan harapan bisa membantu meski hanya sedikit," kata agensi Lee Ji Hoon, TH Company, menyatakan kepada EDaily.

"Kami tidak menerima permintaan khusus dari perusahaan produksi, tetapi dia memutuskan untuk tidak menerima pembayaran untuk pembuatan ulang film tersebut. Wang Bit Na bersahabat dengan Sutradara Yoon Sang Ho sampai-sampai dia membuat penampilan khusus di drama sebelumnya 'King Maker: The Change of Destiny' juga. Kami berharap ini akan sedikit membantu," kata agensi Wang Bit Na, Elrise kepada SpoTVNews.

Tindakan bullying Ji Soo ini pertama kali diungkap korban pada Selasa, 2 Maret 2021. Ia mengaku mendapatkan kekerasan dari Ji Soo. Dua hari kemudian, sahabat Nam Joo Hyuk itu mengakui perbuatan di masa lalunya dan meminta maaf kepada korban di akun Instagramnya.

MARVELA