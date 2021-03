Sempat Terjerat Kasus Bullying, Ji Soo Akan Wajib Militer Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea Selatan, Ji Soo akan tetap melaksanakan wajib militer atau wamil sebagai pelayan publik tahun ini. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh agensinya, Keyeast yang mengatakan kasus bullying yang belakangan menjeratnya tidak akan mengganggu rencananya untuk wajib militer.

"Dia menerima draf pemberitahuannya Desember lalu. Itu tidak terkait dengan kontroversi baru-baru ini. Oleh karena itu, dia akan mendaftar pada bulan Oktober dan melayani sebagai pekerja layanan publik," katanya dikutip dari Soompi pada Minggu, 7 Maret 2021.

Pemilihannya sebagai pelayan publik bukan tentara aktif dalam wamilnya ini lantaran pada 2016 Ji Soo pernah menjalani operasi untuk osteomielitis akut alias radang tulang atau sumsum tulang, biasanya karena infeksi.

Ji Soo tidak membantah dan menulis surat permintaan maaf terkait isu yang beredar mengenai dirinya yang menjadi pelaku bullying di sekolah. Surat tersebut ditulis langsung olehnya di selembar kertas kemudian diunggah di akun Instagramnya pada Kamis, 4 Maret 2021.

Akibatnya, perannya di drama Korea yang sedang berjalan, River Where the Moon Rises digantikan oleh Na In Woo sebagai On Dal. On Dal memiliki karakter pecinta damai, berhati tulus yang bertentangan dengan prinsip hidupnya untuk selalu melindungi Putri Pyeonggang, yang diperankan Kim So Hyun.

Setelah perlakuan bullyingnya di masa sekolah terbongkar, kru produksi River Where the Moon Rises ikut membeberkan perilaku Ji Soo selama di tempat syuting. "Dari bekerja dengan Ji Soo di lokasi syuting selama tiga bulan, memang benar bahwa dia itu ba*ingan. Dia tidak menyapa siapa pun ketika melihat orang lain. Dia merokok, meludah, dan membuang puntungnya ke mana aja dia mau," tulis kru film itu. Ji Soo juga memperlakukan manajernya dengan perlakuan yang kurang baik dan sopan.

Selasa, 2 Maret 2021, seorang pengguna forum online yang mengaku sebagai teman satu sekolahnya menuduh Ji Soo sebagai pelaku kekerasan di sekolah. Ia mengklaim aktor dan teman-temannya memaksa teman sekelasnya untuk membelikan mereka rokok dan melemparkan makanan ke siswa lain saat makan siang dan tertawa. Dua orang lagi menyampaikan pengalaman mereka. Satu orang menyatakan bahwa Ji Soo telah memukul mereka terus-menerus, dan orang lainnya menyatakan bahwa Ji Soo telah melecehkan mereka secara verbal.

MARVELA