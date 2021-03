Sempat Ditunda 1 Tahun, Detective Conan: The Scarlet Bullet Rilis April 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Film panjang serial animasi Jepang populer Detective Conan ("Meitantei Conan"), yaitu "Detective Conan: The Scarlet Bullet" ("Meitantei Conan: Hiiro no Dangan") baru-baru ini merilis trailer terbarunya dan kepastiannya untuk tayang di jaringan bioskop internasional.

Trailer yang menampilkan lagu tema film "Eien no Fuzaishoumei" ("The Scarlet Alibi") oleh Tokyo Jihen telah dilampirkan ke film kompilasi khusus "Detective Conan: The Scarlet Alibi" ("Meitantei Conan: Hiiro no Fuzai Shoumei"), yang dirilis di Jepang pada Februari 11, 2021.

Dikutip dari laman resminya, Jumat 5 Maret 2021, film ini semula dijadwalkan rilis di Jepang pada 17 April 2020, namun telah ditunda selama satu tahun hingga 16 April 2021, akibat pandemi COVID-19.

Seperti yang diumumkan di akhir trailer, telah dipastikan bahwa film tersebut akan dirilis di 22 negara atau wilayah di dunia secara bersamaan pada tanggal 16 April 2021, di hari yang sama dengan perilisannya di Jepang. Ini adalah pertama kalinya dalam 25 tahun sejarah franchise anime, bahwa sebuah film akan dirilis secara bersamaan di seluruh dunia.

Sebanyak 22 negara atau kawasan yang akan menayangkan film animasi ini di bioskop, yaitu Taiwan, Hong Kong, Korea, Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Jerman, Austria, Swiss, Liechtenstein, Luksemburg, Uni Emirat Arab, Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arab, dan Prancis.

Cerita dari "Detective Conan: The Scarlet Bullet" berlatarkan di Tokyo. Festival olahraga terbesar dunia "WSG: World Sports Games" yang hanya berlangsung empat tahun sekali, rencananya akan segera digelar.

Dan juga diumumkan bahwa kereta linier superkonduktor vakum pertama di dunia akan mulai beroperasi dari Nagoya ke Tokyo bersamaan dengan upacara pembukaannya.

Kemudian, sponsor terkemuka acara tersebut diculik di tempat pesta. Shuichi Akai sedang memantau insiden tersebut dan FBI sedang menunggu instruksi darinya. Sementara itu, Conan menemukan hubungan antara penculikan itu dan penculikan berturut-turut WSG yang keji terjadi di Boston 15 tahun lalu, yang juga diselidiki oleh FBI. Apakah para penggemar Detective Conan sudah tidak sabar menontonnya?