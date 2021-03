Grammy Awards 2021 Berlangsung pada 15 Maret, Ini Beberapa Faktanya

Penyanyi Dua Lipa berpose dengan dua penghargaan yang diraihnya yakni Best Dance Recording dan Best New Artist di ajang Grammy Awards di Los Angeles, California, AS, 10 Februari 2019. REUTERS/Mario Anzuoni

TEMPO.CO, Jakarta - Pihak Recording Academy mengungkapkan perhelatan Grammy Awards 2021 akan lebih intim dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Grammy Awards ke-63 ini akan berlangsung pada 14 Maret mendatang waktu Amerika Serikat atau 15 Maret 2021 pukul 07.00 WIB dan tayang di saluran televisi CBS dari Los Angeles, dipandu presenter Daily Show Trevor Noah.

Penyanyi Beyoncé dinominasikan dalam kategori terbanyak yakni sembilan melalui lagu "Black Parade" termasuk Record of the Year, Song of the Year, Best R&B Performance dan Best R&B Song.

Selain dia, ada juga penyanyi Taylor Swift, Dua Lipa dan Roddy Ricch yang masuk dalam enam nominasi. Sementara itu, penyanyi Justin Bieber, DaBaby, Phoebe Bridgers, Billie Eilish di urutan berikutnya dengan empat nominasi.

Sementara itu, grup idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS) melalui lagu "Dynamite" akan bersaing meraih penghargaan untuk kategori Best Pop Duo / Group Performance.

Penyanyi Harry Styles juga bergabung untuk pertama kalinya dalam jajaran nominee untuk kategori Best Pop Vocal Album dan Watermelon Sugar up for Best Pop Solo Performance.

Lebih lanjut mengenai album yang masuk dalam kategori nominasi Album of the Year yakni "Chilombo," (Jhene Aiko), Black Pumas, "Everyday Life" (Coldplay), "Djesse Vol. 3" (Jacob Collier), "Women in Music Pt. III" (Haim), "Future Nostalgia" (Dua Lipa), "Hollywood's Bleeding" (Post Malone) dan "Folklore" (Taylor Swift).

Sementara kategori Song of The Year nominasinya antara lain: "Black Parade" (Beyonce), "The Box" (Roddy Ricch), "Cardigan" (Taylor Swift), "Circles" Post Malone, "Don't Start Now" (Dua Lipa), "Everything I Wanted" (Billie Eilish), "I Can't Breathe" (H.E.R.) dan "If the World was Ending" (JP Saxe dan Julia Michaels).

Mengenai siapa saja yang menjadi penampil dalam Grammy Awards tahun ini, belum ada informasi di laman Grammy.

Sebelum gelaran acara utama, akan ada tayangan dari belakang layar GRAMMY Live dipandu Jhené Aiko dan Karpet Merah Grammy Awards 2021.