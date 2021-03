4 Fakta Ji Soo yang Akui Jadi Pelaku Bullying di Sekolah

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Ji Soo menggegerkan publik dengan pengakuan dan permintaan maafnya terkait tuduhan pernah menjadi pelaku bullying di sekolah beberapa tahun lalu. Hal itu diungkap oleh salah satu korbannya di forum online. Akibat dari kejadian ini, berbagai pekerjaan yang tengah dijalaninya harus ikut menanggungnya.

Seperti yang terjadi pada jadwal syuting drama River Where the Moon Rises, di mana Ji Soo sebagai salah satu pemerean utamanya. Pihak KBS harus menunda jadwal syutingnya dan mempertimbangkan kelanjutan peran Ji Soo dalam drama ini. Selain itu, salah satu merek pakaian dalam yang menjadikan Ji Soo sebagai model iklannya juga menutup video komersial yang telah diunggah di YouTube.

Sebelum tersandung masalah ini, Ji Soo dikenal sebagai aktor muda yang membintangi sejumlah drama hits. Berikut 4 fakta seputar kehidupan Ji Soo:

1. Perang Menjadi Atlet Judo

Pria dengan nama lengkap Kim Ji Soo pernah menjadi atlet judo ketika sekolah dasar. Ia mempelajari seni bela diri modern dari Jepang ini dan ikut berkompetisi di tingkat nasional. Kemampuannya ini masih dapat dilihat dari berbagai adegan bela diri di serial yang dibintanginya, seperti pada drama Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo. Saat kuliah, Ji Soo memilih untuk mengambil jurusan Film di Digital Seoul Culture Arts University, Korea.

2. Debut di Usia 16 Tahun

Pria kelahiran Busan, Korea Selatan ini 27 tahun lalu memulai kariernya di usia 16 tahun tepatnya pada 2009. Saat itu ia membintangi beberapa film pendek dan menjadi pemeran utama dalam film independen Korea-Filipina yang berjudul Seoul Mates. Namanya mulai dikenal setelah membintangi drama sekolah menengah Angry Mom tahun 2015. Kemudian ia membintangi serial televisi Cheer Up! (2015), Page Turner (2016) dan Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016), serta film One Way Trip (2016).

Tahun 2017, Ji Soo mendapatkan peran di drama Strong Woman Do Bong Soon yang dibintangi oleh Park Bo Young dan Park Hyung Sik. Saat itu ia mendapat peran sebagai In Guk Doo, seorang detektif pemula. Kemudian 2018, ia terlibat dalam drama Ping Pong Ball dan My First First Love yang tayang di Netflix 2019.

3. Bersahabat dengan Nam Joo Hyuk

Ji Soo dan Nam Joo Hyuk sudah bersahabat sejak lama. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan saling terbuka tentang kehidupan pribadinya. "Kami secara bertahap menghabiskan lebih banyak waktu bersama, kami masing-masing mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai satu sama lain," kata Ji Soo pada April 2019 lalu dikutip dari Soompi. “Selain berbicara tentang akting, kami juga merekomendasikan lagu satu sama lain, dan kami berbicara satu sama lain tentang banyak hal yang berbeda."

4. Punya Tipe Perempuan Ideal

Dalam wawancara tahun 2016, Ji Soo mengungkapkan tipe perempuan idelnya. "Aku menyukai seseorang dengan tatapan mata yang cantik. Menurut saya ada perbedaan antara seseorang dengan tatapan karismatik dan seseorang dengan tatapan menawan. Jika seseorang memiliki tatapan cantik di matanya, maka Anda ingin terus melihatnya. Jika mereka juga memiliki senyuman yang indah, maka Anda ingin terus membuat mereka tertawa," katanya dikutip dari Soompi.

"Untuk kepribadian, menurut saya yang terpenting adalah bisa berkomunikasi dengan baik. Karena 97 persen dari suatu hubungan adalah percakapan, saya pikir selama dia bisa berkomunikasi dengan baik dia juga akan memiliki sopan santun dan humor yang baik," katanya.

Ji Soo mengaku menyukai aktris Amerika Serikat dan Eropa seperti Natalie Portman, Amanda Seyfried, dan Marion Cotillard. "Itu adalah aktris yang paling aku sukai dan hormati," katanya.

MARVELA