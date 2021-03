Intip 8 Sosok Wanita Berani Dalam Drama Korea

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea zaman sekarang tidak lagi sekadar menampilkan para karakter perempuan lemah yang membutuhkan pertolongan, namun justru yang berani menyelamatkan dunia dan orang-orang di sekitar dengan kepintaran dan kehebatan aksi mereka. Lihat saja delapan karakter wanita drama Korea berikut ini yang akan memukau Anda lewat ketangguhan mereka.

Cha Soo-hyun - Signal

Cha Soo-hyun adalah seorang detektif yang memimpin tim penyelidikan kasus-kasus yang belum terselesaikan. Memperlihatkan dua lini waktu yang berbeda, Anda dapat bertemu dengan Soo-hyun sebagai polisi baru yang pemalu di tahun 1989, serta sebagai seorang detektif berpengalaman di tahun 2015. Dia juga tidak pernah menyerah untuk mengungkap kasus mentornya yang hilang meski sudah

lewat 15 tahun.

Gang Seo-hae - Sisyphus: The Myth

Sebagai seorang penyintas dari masa depan yang dilanda peperangan, Gang Seo-hae (Park Shin hye) belajar untuk mempertahankan hidupnya. Dengan kehebatannya dalam bertarung dan menembak, Seo-hae menjadi seorang jagoan wanita yang membantu karakter pria dalam upaya menyelamatkan dunia. Dia juga bisa tetap percaya diri dan optimis meski nyawanya sedang dipertaruhkan.

Seo Yi-kyung - Sweet Home

Seo Yi-kyung (Lee Si-young) adalah karakter yang tidak ada pada versi webtoon dan dibuat khusus untuk serialnya. Sebagai mantan petugas pemadam kebakaran, Yi-Kyung selalu membuat keputusan bijak untuk melindungi para penghuni apartemen dan menunjukkan sisi kepemimpinannya. Dia juga berani dan secara suka rela menjalani misi berbahaya terlepas dari keadaan dirinya sendiri. Salah satu adegannya yang paling menakjubkan adalah ketika ia melawan monster laba-laba di lorong ventilasi.

Do Ha-na - The Uncanny Counter

Do Ha-na (Kim Se-jeong) adalah Counter yang memiliki kekuatan super dan mampu mendeteksi roh jahat dari kejauhan. Meski awalnya terlihat galak, kita dapat segera melihat sisinya yang diliputi trauma dan rasa bersalah karena menjadi satu-satunya yang selamat dari keracunan yang membunuh orang tua dan saudara perempuannya. Tangguh dan lincah, ia juga selalu mendukung So Mun yang menjadi Counter terbaru di tim mereka.

Jang Man-wol - Hotel Del Luna

Sebelum menjadi pemilik hotel hantu, Man-wol adalah seorang tentara kejam yang membunuh banyak orang. Selain memenuhi kewajibannya sebagai pemilik hotel selama lebih dari 1.000 tahun, Man-wol juga berani dan cekatan dalam mengalahkan roh jahat.

Go Hae-ri - Vagabond

Sosok agen wanita rahasia NIS yang menjalani kehidupan ganda bernama Go Hae-ri (Bae Suzy). Dengan kepintarannya, ia mampu mengungkap kebenaran di balik kecelakaan pesawat yang fatal bersama Cha Dal-geon. Pelatihan khususnya pun berguna saat ia sedang mengejar musuh dan melarikan diri dari situasi penuh risiko. Hae-ri bahkan siap masuk penjara demi mencari tahu apa yang terjadi pada Dal-geon.

Go Ae-shin - Mr. Sunshine

Go Ae-shin merupakan pejuang kemerdekaan yang pemberani dan anggota dari kelas aristokrat. Setelah orang tuanya meninggal saat memperjuangkan kemerdekaan Korea, Ae-shin meneruskan jejak orang tuanya dan belajar menggunakan senapan dengan terampil. Walau posisinya sebagai seorang wanita bangsawan memungkinkannya untuk menjalani hidup yang nyaman, ia memilih untuk menjadi berani dan bergerak melawan musuh demi negaranya.

Ahn Eun-young - The School Nurse Files

Perawat sekolah Ahn Eun-young berjuang melindungi para siswa dengan kemampuan supernaturalnya yang dapat melihat makhluk-makhluk berbentuk jeli. Dia mampu membinasakan berbagai jeli jahat dengan menggunakan pedang mainan dan senapan BB-nya. Walau terkadang tidak menyukai kemampuan istimewanya dan ingin menjadi normal, Eun-young tetap mau membantu orang-orang yang memerlukan pertolongannya.

