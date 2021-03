BTS Dipastikan Tampil di Konser Amal Grammy Week

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola asal Korea, Bangtan Sonyeondan atau BTS dipastikan akan tampil di konser amal Music On A Mission, konser amal online yang diadakan selama Grammy Week tahun ini untuk membantu pekerja industri musik yang terkena dampak COVID-19.

Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh MusiCares, divisi amal The Recording Academy di Twitter. "Dengan senang hati kami mengumumkan bahwa #BTS Nominasi GRAMMY (@bts_bighit) bergabung dengan jajaran artis #MusicOnAMission kami yang luar biasa!" tulis akun resmi @MusiCares pada Selasa, 2 Maret 2021.

Dilansir dari Soompi, Music On A Mission akan menggantikan MusiCares sebagai Person of the Year Gala tahunan dan berlangsung pada Jumat, 12 Maret 2021 secara virtual. Pendapatan yang dikumpulkan dari penjualan tiket akan digunakan untuk mendukung musisi yang terkena dampak pandemi.

Anggota boy band K-pop BTS berpose untuk foto selama konferensi pers mempromosikan album baru mereka "BE (Deluxe Edition)" di Seoul, Korea Selatan, 20 November 2020. REUTERS/Heo Ran

Berbagai artis termasuk John Legend, HAIM, H.E.R., Usher, Bruce Springsteen, Tom Petty & Stevie Nicks, dan Jhené Aiko akan bergabung dengan BTS untuk tampil di konser virtual ini.

BTS diumumkan masuk nominasi Grammy Awards 2021 untuk kategori Best Pop Duo/Group Performance lewat lagu Dynamite pada Selasa pagi, 24 November 2020 waktu Los Angeles. Ini merupakan pertama kalinya bagi BTS dan Korea Selatan berkesempatan mendapatkan penghargaan musik tertinggi dunia.

Juni lalu, BTS dan Big Hit Entertainment mendonasikan 1 juta dolar kepada Crew Nation, dana bantuan COVID-19 Live Nation untuk kru konser yang tidak bekerja. Kemudian di bulan Desember, grup tersebut menyumbangkan ansambel yang mereka kenakan dalam video musik Dynamite ke lelang amal yang diadakan selama Grammy Week. Ansambel dijual seharga 162 ribu dolar.

MARVELA | SOOMPI | TWITTER