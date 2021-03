Ryeowook Super Junior Bawakan Lagu Terlanjur Mencinta, Tiara Andini: Love It

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Ryeowook, salah satu personel grup idola K-Pop Super Junior membawakan lagu Terlanjur Mencinta karya musikus Yovie Widianto dan merupakan single tiga penyanyi wanita Indonesia jebolan ajang Indonesian Idol 2020 , Lyodra Ginting, Tiara Andini dan Ziva Magnolya.

Suara khas sang penyanyi kemudian dipadukan akting dengan ekspresi sendu dalam video musik berdurasi 3:49 menit yang diunggah di laman YouTube Ryeowook pada Senin 1 Maret 2021.

Salah satu vokalis andalan Super Junior sekaligus bagian dari sub unit Super Junior K.R.Y itu mendapatkan pujian dari para para warganet yang menyaksikan penampilannya termasuk Tiara Andini. Ia mengaku sangat suka dengan suara Ryeowook.

Baca: Kembali Sehat, Kenali Virus yang Menyerang Ryeowook Super Junior

"What a lovely voice. Thank you for singing my song. Love it so much oppaa," tulis Tiara Andini yang menyertakan berbagai emoji dalam komentarnya itu.

Video cover lagu Terlanjur Mencinta Ryeowook kini sudah ditonton 396 ribu kali dan mendapatkan 118 ribu jempol dari para warganet. Pada Selasa pagi ini, video ini bahkan menduduki peringkat ke-7 dalam trending YouTube.