Makna Waktu Saat Pandemi Jadi Tema Pertunjukan Daring Mainteater

Pertunjukan Mainteater berjudul Waktu adalah Temanku (Time it is My Friend) ditayangkan secara daring Sabtu 27 Februari 2021/YouTube

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok Mainteater menampilkan karya terbaru di masa pandemi. Melibatkan para aktornya yang terkurung dalam rumah di Bandung, Jawa Barat dan Melbourne, Australia, mereka memaknai soal waktu. Pertunjukan daring berjudul Waktu adalah Temanku (Time it is My Friend) itu ditayangkan lewat video pada kanal khusus di internet pada Sabtu 27 Februari 2021.

Ada semacam kerinduan bercampur resah dari kelompok teater dua negara itu selama masa pandemi Covid-19. Selama hampir setahun mereka kesulitan berkarya dan lebih sering harus bekerja di rumah. Rutinitas keseharian pun seperti kebanyakan orang menjadi berubah secara drastis.

Waktu pun dimaknai seolah berhenti, lalu melaju lagi dengan pola kebiasaan yang baru di masa pandemi. Meskipun awalnya terasa berat, orang punya berbagai cara untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi abnormal. “Begitu banyak waktu yang kini menjadi temanku,” kata Sandra Fiona Long di pertunjukan itu.

Waktu yang mereka punya itu lantas digunakan dengan beragam kegiatan domestik, seperti memasak, bermusik, olah tubuh, menari, mengasuh anak, merajut, juga bertanam. Maka dari penampilan di panggung teater seperti biasanya, penonton lantas diajak ke tempat tinggal belasan aktor yang terlibat sampai ke ruang-ruang pribadinya.

Rangkaian peristiwa yang dijalin itu seperti kisah dokumenter yang direkam orang lain dalam video tentang keseharian di masa pandemi. Aktivitas bersama waktu itu kebanyakan dengan anggota keluarga di rumah. Cara lainnya dengan berinteraksi jarak jauh lewat internet di depan kamera perangkat komunikasi.

Selain itu, ada sebagian orang yang hidup sendirian secara fisik di dalam rumah. Dia berkomunikasi khayalan dengan foto nenek dan kenangannya. Di tempat lain malah ada yang berbincang dan akrab dengan robot.

Selama satu jam kurang, pertunjukan itu mengalir datar dengan sedikit musik dan tanpa ketegangan. Berkawan dengan waktu seakan membuat mereka nyaman dan senang. Mereka pun seperti menemukan waktu yang hilang sekaligus hal-hal baru untuk dilakoni.

Para aktor yang terlibat dalam pertunjukan daring ini antara lain, Aaron Carey-Long, Adam Forbes, Christie Vaam Laloam, Faisal Syahreza, Heliana Sinaga, Ria Soemardjo, Ron Reeves, Sahlan Mujtaba, Sandra Fiona Long, Takashi Takiguchi, dan Wawan Sofwan.

ANWAR SISWADI