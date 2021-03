Daftar Pemenang Golden Globes 2021, Film Favorit Anda Menang?

TEMPO.CO, Jakarta - Golden Globe Awards ke-78 sudah digelar pada 28 Februari 2021, dipandu oleh Amy Poehler dan Tina Fey yang pernah jadi pembawa acara tersebut pada 2015. Golden Globes 2021 biasanya berlangsung pada bulan Januari. Hollywood Foreign Press Association, yang memberikan penghargaan, menunda upacara hingga Februari tahun ini, dengan alasan pandemi virus corona.

Berikut adalah daftar pemenang Golden Globes 2021, dikutip dari Reuters, Senin 1 Maret 2021:

MOVIES

BEST DRAMA

"Nomadland"

BEST COMEDY OR MUSICAL

"Borat Subsequent Moviefilm"

BEST ACTOR, DRAMA

Chadwick Boseman - "Ma Rainey's Black Bottom"

BEST ACTRESS, DRAMA

Andra Day - "The United States vs. Billie Holiday"

BEST ACTOR, COMEDY OR MUSICAL

Sacha Baron Cohen - "Borat Subsequent Moviefilm"

BEST ACTRESS, COMEDY OR MUSICAL

Rosamund Pike - "I Care a Lot"

BEST DIRECTOR

Chloé Zhao - "Nomadland"

BEST SUPPORTING ACTOR

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"

BEST SUPPORTING ACTRESS

Jodie Foster - "The Mauritanian"

BEST ANIMATED FILM

"Soul"

BEST FOREIGN LANGUAGE FILM

"Minari" (USA)

TELEVISION

Putri Diana dan Pangeran Charles dalam serial Netflix, The Crown yang diperankan Emma Corrin dan Josh O'Connor. Instagram.com/@thecrownnetflix



BEST TV DRAMA SERIES

"The Crown"

BEST TV COMEDY/MUSICAL SERIES

"Schitt's Creek"

BEST ACTOR, TV DRAMA

Josh O'Connor - "The Crown"

BEST ACTRESS, TV DRAMA

Emma Corrin - "The Crown"

BEST ACTOR, TV COMEDY/MUSICAL

Jason Sudeikis - "Ted Lasso"

BEST ACTRESS, TV COMEDY/MUSICAL

Catherine O'Hara - "Schitt's Creek"

BEST TV MOVIE OR LIMITED SERIES

"The Queen's Gambit"