Ikuti Pola Hidup Sehat Tidak Harus Mahal, Ini Saran Chef Yuda Bustara

TEMPO.CO, Jakarta - Vitality Ambassador untuk pilar Eat Well, Chef Yuda Bustara, mengajak dan mendorong masyarakat untuk terus menerapkan pola hidup sehat. Chef Yuda menjelaskan pentingnya asupan nutrisi pada makanan dengan membagikan konsep makanan sehat yang dapat dimulai dari sebuah langkah sederhana di rumah. "Yakni dengan memilih makanan yang baik dikonsumsi atau mengolah makanan sendiri secara sederhana," kata Chef Yuda pada konferensi pers virtual bertajuk 'BCA dan AIA Luncurkan Prima Extra, Proteksi Komprehensif untuk Pencegahan dan Perlindungan Penyakit Serius yang Dapat Diintegrasikan dengan AIA Vitality pada 25 Februari 2021.

Yuda memberikan tips membuat green smoothis yang bisa dibuat oleh masyarakat di rumah. Pertama siapkan dua setengah cangkir potongan nanas beku, satu cangkir air kelapa dingin, setengah buah jeruk nipis yang diperas airnya dan terakhir, segenggam daun bayam. Cara mengolahnya, masukkan bahan ke dalam blender lalu haluskan. Sajian ini akan lebih enak disantap dalam keadaan dingin. "Green smoothis ini rasanya tidak sayur, tapi kayak minum jus saja," kata Chef Yuda Busatara yang memamerkan hasil jus itu.

Menurutnya, pembuatan jus semudah itu sangat mudah dan murah. "Kalau beli di luar, harganya mahal. Ini saya kasih tips bagaimana buat green jus buat di rumah dengan cara mudah dan menangkal berbagai penyakit. Makanan sehat tidak harus mahal," kata Chef Yuda Bustara menambahkan.

Menu Sehat ala Chef Yuda Bustara dalam konferensi pers peluncuran Prima Extra/AIA-BCA

Ketika memasak berbagai menu di rumah, Chef Yuda pun menyarankan untuk menambahkan porsi sayur dan portein lebih banyak. Perbanyak pula konsumsi sehat dengan nasi merah. Bila Anda sedang ingin makan di luar, seperti makan di warteg, ada baiknya Anda mengurangi konsumsi gorengan, tambahkan porsi sayuran dan memilih protein favorit seperti ikan atau ayam.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dirga Rambe mengingatkan bahwa saat ini tren penyakit kronis dialami orang di usia yang semakin muda. "Pemerintah menyebutkan ada penyakit jantung koroner, kanker dan diabetes yang mengancam tidak hanya lansia, tapi juga generasi muda," katanya.

Sebentar lagi Indonesia akan mengalami bonus demografi. Bila generasi muda banyak yang mengalami masalah kesehatan serius itu, maka usia muda yang produktif juga terancam. "Pola hidup yang nggak sehat itu ujung pangkal semua ancaman penyakit itu," kata Dirga.

Ia mengatakan semakin banyak masyarakat yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, merokok, minum alkohol dengan kadar yang tidak terukur. Belum lagi masalah banyak masyarakat yang ogah makan sayur dan buah dan lebih banyak makan karbohidrat. Akibatnya, kolesterol naik, dan tekanan darah pun meningkat. "Apalagi di saat pandemi sekarang aktivitas fisik semakin berkurang," katanya.

Penyakit serius memang masih menjadi penyebab kematian utama di Indonesia. Pusat pengendalian dan pencegahan penyakit (CDC) mencatat stroke, penyakit jantung dan diabetes sebagai penyebab utama tingginya angka kematian di Indonesia. Selain itu, angka kejadian penyakit kanker di Indonesia juga masih berada pada urutan 8 di Asia Tenggara dan urutan ke 23 untuk wilayah Asia menurut Kementerian Kesehatan .

Melihat data-data yang tercatat dari berbagai lembaga nasional dan internasional tersebut, diperlukannya perhatian berbagai pihak untuk bersama mencari solusi dari berbagai penyakit serius juga dalam saat bersamaan membantu masyarakat menjalankan pola hidup sehat.

Asuransi kesehatan juga perlu dipersiapkan sebaik mungkin. Salah satu produk asuransi kesehatan yang ditawarkan adalah PRIMA Extra. “PRIMA Extra merupakan wujud komitmen AIA dalam membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik,” kata Presiden Direktur AIA, Sainthan Satyamoorthy..

Melalui PRIMA Extra, nasabah memiliki manfaat opsi keanggotaan AIA Vitality sehingga dapat melengkapi langkah nasabah untuk memulai hidup sehat. Selain itu, nasabah juga dapat memperoleh journey yang menyenangkan bersama AIA Vitality melalui konsep Know your health, Improve your health, Enjoy the reward.

Jadi, sudah siapkan menu makanan sehat mudah dan murah ala Chef Yuda Bustara?