Yuk Kenalan dengan Pemain Vincenzo, Ada Siapa Selain Song Joong Ki?

TEMPO.CO, Jakarta - Mengikuti seorang pengacara mafia keturunan Korea-Italia yang bertekad membalas kejahatan seorang konglomerat, kisah unik Vincenzo bisa menjadi referensi Anda. Dalam rangka penayangannya, Song Joong Ki, Jeon Yeo-been, dan Ok Taec-yeon pun menyapa penggemar Indonesia lewat sebuah video singkat yang hadir di Youtube resmi Netflix. Yuk intip siapa saja pemeran di Drama Vincenzo ini seperti dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 23 Februari 2021.

Song Joong Ki/Netflix

1. Song Joong Ki

Bintang drama Korea Selatan semakin populer. Tentunya Anda sudah tidak asing lagi dengan sosok Song Joong Ki. Setelah sukses mencuri perhatian banyak orang lewat karakter Kapten Yoo Si-jin yang berwibawa dan menawan di Descendants of the Sun, kali ini Song Joong Ki hadir sebagai sosok anti-hero bernama Vincenzo Cassano yang menggunakan kejahatan untuk menghukum kejahatan di Vincenzo. Siap-siap terpana dengan sisi Song Joong Ki yang berbeda-beda di drama Korea ini.

Jeon Yeo Been/Netflix

2. Jeon Yeo Been

Walau telah membintangi lebih dari 15 film, Vincenzo merupakan drama ketiga untuk aktris Jeon Yeo-been. Namanya mulai dikenal setelah penampilannya di After My Death yang sukses meraih penghargaan. Jeon Yeo-been juga pernah berakting dengan Ok Taec-yeon di Save Me, namun wajahnya mungkin lebih terlihat familiar bagi para penggemar drama Korea lewat serial Be Melodramatic. Kehebatan aktingnya sebagai seorang wanita yang mengalami gangguan kejiwaan setelah pacarnya meninggal membuktikan bahwa dia adalah aktris drama yang patut diperhitungkan. Dalam serial Vincenzo, Jeon Yeo-been berperan sebagai pengacara Hong Cha-young yang kerap membanggakan kemampuannya untuk memenangkan berbagai kasus. Kepercayaan diri serta keunikan Hong Cha-young pasti akan membuat Anda jatuh hati.

Ok Taec Yeon/Netflix

3. Ok Taec-yeon

Ok Taec Yeon lebih dikenal sebagai karakter yang maskulin, perhatian, dan mampu melawan karakter jahat - atau bahkan hantu - seperti di Bring It On, Ghost. Anggota grup idol yang kini menjadi aktor ini akan menampilkan sisi manisnya di Vincenzo melalui karakter Jang Joon-woo, seorang pengacara magang yang sangat menyukai atasannya, Hong Cha-young. Dengan kekikukan dan kecerobohannya, kita dapat menantikan berbagai momen lucu dan menggemaskan untuk dinikmati. Apakah akan ada cinta segitiga yang muncul di antara Vincenzo, Cha-young, dan Joon-woo?

Kim Yeo Jin/Netflix

4. Kim Yeo Jin

Akan ada banyak penjahat tangguh yang harus dihadapi oleh Vincenzo dan Hong Cha-young di Vincenzo. Salah satunya adalah karakter yang diperankan oleh Kim Yeo Jin bernama Choi Myung-hee, seorang jaksa yang akhirnya bekerja sebagai mitra senior di firma hukum Hong Cha-young. Dia adalah sosok yang tidak peduli dengan hukum jika itu yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Meskipun memerankan seorang musuh yang menjengkelkan, Kim Yeo-jin pernah memainkan karakter polisi yang penuh perhatian dan baik hati di Extracurricular.

5. Kwak Dong-yeon

Melakukan debutnya saat remaja, Kwak Dong-yeon biasanya memerankan peran-peran yang baik hati di drama Korea, seperti seorang asisten pengajar yang ramah di My ID Is Gangnam Beauty atau cameo yang lucu di It's Okay to Not Be Okay. Kita akan melihat sisinya yang berbeda 180 derajat di Vincenzo sebagai Jang Han-seo, CEO dari Babel Group yang terkenal akan kegilaan dan obsesinya untuk selalu menang. Dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa membalaskan dendam dan mendapatkan apa yang diinginkan, termasuk dengan mengorbankan orang lain.

6. Cho Han-cheul

Musuh lainnya yang harus dihadapi Vincenzo adalah Han Seung-hyuk, kepala firma hukum tempat Hong Cha-young bekerja. Han Seung-hyuk terbiasa memenangkan kasus untuk klien-kliennya yang kaya melalui koneksinya dengan jaksa dan media, serta berbagai metode licik. Meskipun Anda tidak akan menyukai karakternya di drama Korea Vincenzo, aktor Cho Han-cheul telah memainkan banyak peran lainnya yang mungkin pernah menjadi favorit Anda, seperti sosok yang simpatik dan pecinta puisi di Romance Is a Bonus Book.

Selain Song Joong Ki, siapa kira-kira tokoh yang Anda kagumi di Drama Korea Vincenzo?