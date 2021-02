Pemeran Film Flora And Ulysses Ini Berharap Bisa Satu Film dengan Emma Watson

Alyson Hannigan dan Matilda Lawler dalam cuplikan film Flora and Ulysses/Disney Plus

TEMPO.CO, Jakarta - Pemeran Utama dalam Film Flora And Ulysses, Matilda Lawler, menampilkan aksi yang sangat bagus di film pertamnya itu. Gadis 12 tahun ini berhasil membuat film keluarga tentang tupai yang memiliki kekuatan pahlawan itu lebih hidup. Dalam wawancaranya dengan Tempo pada 15 Februari 2021, Matilda bercerita bahwa ada salah satu aktris yang sangat dikaguminya.

Matilda Lawler bahkan ingin sekali suatu hari nanti bisa bermain dalam 1 film dengan aktris itu. "Orang yang membuatku sangat terinspirasi banyak. Salah satunya Emma Watson," kata Matilda.

Ia mengatakan aktris Emma Watson adalah figur wanita yang kuat. "Dan itu sangat penting buatku dan teman-temanku yang perempuan. Dia adalah inspirasi bagi kami," kata Matilda," katanya.

Film Flora And Ulysses adalah film pertama Matilda Lawler. Namun ia pernah berperan dalam Broadway pada usia 10 tahun. Pada Broadway 2019, ia ikut dalam produksi Broadway berjudul The Ferryman.

Matilda bercerita perbedaan baginya berperan dalam Broadway dan film. "Ketika kamu tampil di Broadway, itu yang utama adalah penampilan. Ada kerumuman secara langsung dan penonton pun melihat secara langsung penampilanmu. Akibatnya kalau membuat kesalahan, harus menerima kesalahan itu dan mencoba memperbaikinya secara langsung," katanya.

Hal itu tentu berbeda ketika syuting di film. Menurutnya, saat syuting di film, saat membuat kesalahan tentu lebih mudah karena pengambilan gambar akan diulang. "Ada perbedaan energi ketika tampil di Broadway dan syuting film. Tapi aku menyukai tampil di keduanya dengan alasannya masing-masing," kata Matilda Lawler.

Cuplikan Film Flora & Ulysses/Disney

Matilda Lawler berperan dalam film Flora and Ulysses yang diadaptasi berdasarkan novel pemenang penghargaan Newbery, yang berkisah tentang seorang gadis berumur 10 tahun yang merupakan penggemar berat komik dan hidup dengan kedua orang tuanya yang sudah berpisah.

Setelah menyelamatkan seekor tupai yang ia beri nama Ulysses, Flora dikejutkan oleh kekuatan super unik yang dimiliki sang tupai.

Pertemuan Flora dengan Ulysses membawa mereka berdua ke sebuah perjalanan penuh komedi yang akhirnya mengubah hidup Flora -- dan cara pandangnya -- selamanya. “Flora & Ulysses” dibintangi oleh Matilda Lawler, Alyson Hannigan, Ben Schwartz, Anna Deavere Smith, Danny Pudi, Benjamin Evans Ainsworth, Janeane Garofalo dan Kate MiCucci. Disutradarai oleh Lena Khan bersama dengan Katterli Frauenfelder dan James Powers sebagai produser eksekutif, film ini diproduksi oleh Gil Netter, yang diadaptasi berdasarkan novel 'Flora & Ulysses: The Illuminated Adventures' oleh Kate DiCamillo dengan naskah yang dibuat oleh Brad Copeland. Film Flora and Ulysses ini hadir di Disney Hotstar sejak 19 Februari 2021.