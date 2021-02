Titi DJ Rilis Lagu Baru, Netizen Dukung Jadi Theme Song Wonderful Indonesia 2021

Video musik lagu terbaru Titi DJ bersama Sara Fajira dan Eka Gustiwana yang berjudul Show Off Your Colors.

TEMPO, Jakarta - Titi DJ merilis lagu terbarunya yang berjudul Show Off Your Colors hasil kolaborasi dengan Sara Fajira dan Eka Gustiwana. Hanya dalam kurun waktu 2 pekan sejak video musik resminya dirilis, banyak netizen yang setuju untuk menjadikan lagu tersebut sebagai theme song Wonderful Indonesia 2021.

Hal ini diutarakan netizen melalui kolom komentar pada video musik Show Off Your Colors yang diunggah di kanal YouTube E-Motion Entertainment pada Rabu, 20 Januari 2021. Netizen berpendapat kalau lagu berbahasa Inggris dan Indonesia ini bisa memberikan semangat kepada dunia pariwisata Indonesia untuk bangkit kembali di tahun ini, setelah sebelumnya terdampak besar karena pandemi COVID-19.

"Lagunya cocok buat theme song Wonderful Indonesia 2021. Penuh semangat agar dunia pariwisata kita bangkit lagi di tahun ini," tulis Budi Indra Pramono.

Ada netizen yang juga ikut berkomentar kalau lagu Show Off Your Colors cocok untuk diputarkan atau menjadi theme song opening ceremony event olahraga Asia, bahkan dunia. Banyak netizen yang menyetujui komentar tersebut, bahkan menyarankan kalau lagu ini dipakai untuk PON Papua. Video musik Show Off Your Colors ini, memperlihatkan berbagai pakaian daerah dari penjuru Indonesia.

"Nih lagu best banget buat pariwisata Indonesia, kekayaan alamnya, budaya, adat istiadat, Bhineka tunggal ika. Tunjukan pada dunia. INDONESIA MAJU!" tulis Uli Only. "lagunya cocok buat opening ceremony pesta olahraga entah di Asia bahkan dunia.. good job!," tulis Nico Nathaniel Sutanto. "Lagunya bisa dipakai anak-anak kecil untuk hafalin pulau-pulau di Indonesia sambil kepala manggut-manggut. Asik banget lagunya," tulis Tirza Kolibu.

Dalam video musiknya sengaja menampilkan budaya Nusantara yang tercermin pada konsutum. "Kami menggarap video musik Show Off Your Colors, mencampurkan elemen tradisional budaya Indonesia pada kostum Titi DJ, Sara Fajira, dan Eka Gustiwana," kata sutradara Gilbert March dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Sabtu, 20 Februari 2021.

Pakaian tradisional tersebut digabungkan dengan warna warna cerah serta pemberian warna terang yang ditampilkan pada background. Hal ini tentunya memberikan sebuah penggabungan antara budaya tradisional dan budaya modern. "Video musik seakan mencerminkan bagaimana kolaborasi lintas generasi bisa membawa lagu ini dapat dinikmati oleh seluruh generasi Indonesia," katanya.

Oktober tahun lalu, Titi DJ merilis gerakan tarian untuk meyemangati masyarakat khususnya kalangan anak muda di tengah pandemi. Ibunda Stephanie Poetri itu menciptakan gerakan tarian enerjik agar anak-anak muda tidak patah semangat dalam menghadap tantangan. Ia merilis gerakan tariannya itu di aplikasi TikTok yang menampilkan dirinya berganti baju-baju adat Indonesia.

